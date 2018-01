"Het eerste jaar van het huwelijk is het moeilijkste", maar klopt dat wel? ND

Het huwelijksbuffet werd door alle gasten in de hemel geprezen, de dj draaide de beste plaatjes en de foto's van het feest zijn prachtig. Maar dan begint pas de échte uitdaging: het huwelijk zelf. 'Het eerste jaar is het moeilijkste,' klinkt de volkswijsheid. Women's Health vroeg na bij relatie-experten of dat wel klopt.

We gaan er niet over liegen: een huwelijk is een uitdaging en 'liefde is een werkwoord,' zoals het cliché klinkt. Maar volgens relatie-expert Rachel A. Sussman uit New York hoeft het eerste jaar huwelijk niet noodzakelijk het zwaarste te zijn. "Het lijkt me een mythe, een 'oudewijvenverhaal'," legt ze uit aan Women's Health. "Het eerste jaar zou net heel leuk moeten zijn. Wie in dat eerste jaar huwelijk al veel problemen ondervindt, had die waarschijnlijk daarvoor ook al. Ze kunnen zich moeilijk aanpassen aan elkaars gewoontes of vinden geen balans tussen werk, vrije tijd en familie."

Eerst samenwonen

Sussman legt uit dat veel van haar cliënten eerst samenwonen voor ze gaan trouwen, wat dat eerste jaar net makkelijker en leuker maakt. "Op die manier zijn er niet echt veel verrassingen over elkaars rare kleine gewoonten." Het gebeurt vandaag de dag veel vaker zo, waardoor de mythe van dat eerste moeilijke jaar nogal achterhaald is. Bovendien bezitten pas gehuwde koppels nog een flink dosis optimisme, voegt klinisch psychologe Wylie Goodman er aan toe, wat voor een vergevingsgezinde houding zorgt. "Die is essentieel voor een gezonde relatie," vindt hij.

Praktische rompslomp

Als er toch problemen zijn in dat eerste jaar huwelijk, ziet relatietherapeut Ronald Katz vooral een oorzaak in praktische rompslomp: een gezamenlijke rekening, huishoudelijke taken verdelen en een evenwicht zoeken tussen samen dingen doen en je eigenheid bewaren is niet altijd makkelijk. "Soms kan de kloof tussen jullie levensstijlen zo groot zijn dat een eerste jaar huwelijk erg moeilijk is, zelfs nog moeilijker dan het eerste jaar met een kind," legt Katz uit. "Het besef dat het engagement plots officieel is, maakt de druk nog hoger."

Communicatie troef

Wat is dan wel het geheim van een geslaagd huwelijk? Een toverformule is er niet, maar alledrie de therapeuten benadrukken het belang van communicatie, tijdens maar zeker ook vóór het huwelijk. Wees expliciet over je verwachtingen voor je een ja-woord geeft en praat dingen uit. "Een relatie vraagt af en toe om een conflict, zodat dingen worden uitgesproken zonder te vervreemden van je partner of jezelf te verliezen," weet Wylie Goodman. "Er bestaat geen huwelijk zonder ruzies. Maar een goed getrouwd koppel heeft een sterke vriendschap als basis, die wel tegen een stootje kan."