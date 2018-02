"Elke vrouw kan klaarkomen, maar je moet wel veel oefenen. Je wordt ook niet sportief door één keer te fietsen" Ann Cuyvers schreef een boek over de 12 soorten orgasmes van de vrouw Nina Dillen

08 februari 2018

08 februari 2018

Hoezo, niet alle vrouwen kunnen klaarkomen? Volgens Ann Cuyvers van eroticashop Erotische Verbeelding zijn er maar liefst 12 verschillende soorten vrouwelijke orgasmes. "Alle wegen leiden naar Rome. Het pad dat je neemt, kies je helemaal zelf," schrijft ze in haar boek '12 orgasmes om te ontdekken en te beleven'. Daarin trakteert ze ons op een dozijn opties om dat vrouwelijke hoogtepunt te bereiken. Van een genereus valentijnscadeau gesproken.

Ann Cuyvers (47) staat al meer dan twintig jaar met een brede glimlach in de eroticashop Erotische Verbeelding in Antwerpen, waar ze ook verschillende eroticaklassen en workshops voor dames organiseert. Het vrouwelijk orgasme is vanzelfsprekend één van de thema's die regelmatig aan bod komen. "Ik merk dat het vrouwen deugd doet om te begrijpen hoe het allemaal werkt. Vooral als ze inzien dat ook zij kunnen klaarkomen," legt Cuyvers uit. "Vaak denken dames die geen orgasme kunnen krijgen 'het zal wel niet voor mij weggelegd zijn.' Ze lezen enquêtes waarin staat dat bijvoorbeeld 1 op de 3 vrouwen nooit klaarkomt, en gaan er automatisch vanuit dat zij wel tot die groep zullen behoren. Dat is zó zonde. Ik ben ervan overtuigd dat elke vrouw kan klaarkomen, op voorwaarde dat er geen medisch of psychologisch probleem is. Het vraagt alleen heel wat oefening."

Hoe komt het dan dat die enquêtes het tegendeel lijken te beweren?

Cuyvers: "Er is veel onwetendheid en we praten er te weinig over. Je komt wel eens artikels tegen in vrouwenbladen waar wat nuttige informatie in staat. Maar dat zijn altijd kleine stukjes, dat gaat nooit echt diep. Daarom ben ik mij gaan verdiepen in de lectuur van het vrouwelijk orgasme. Dat in combinatie met veel gesprekken met verschillende vrouwen over hun seksleven, heeft tot dit boekje geleid. In mijn winkel en tijdens mijn workshops komen dames met heel oprechte verhalen naar mij toe, met grote en kleine problemen, over eender wat. Zo krijg je een duidelijk beeld van wat leeft bij vrouwen tussen de lakens."

De enige functie van een clitoris is genot. Er zitten maar liefst 8.000 zenuwuiteinden in Ann Cuyvers

Zo kwam je er ook achter dat vrouwen een orgasme op maar liefst twaalf verschillende manieren kunnen bereiken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

