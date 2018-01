"Een partner en kinderen zijn helaas nog steeds de norm" Karolien Koolhof

Singles hebben het tijdens de feestdagen doorgaans niet gemakkelijk. Zo moeten ze dealen met opmerkingen van familieleden die vragen waarom ze nog steeds geen relatie hebben en doen ze het tijdens de jaarwisseling vaak zonder een nieuwjaarskus. Niet verwonderlijk dus, dat ze nu toch maar weer op zoek gaan naar een partner.



Experts raden aan om je wel eerst goed bedenken waarom je op zoek gaat. Want: wil je een relatie omdat je op zoek bent naar liefde? Of ben je toch vooral op zoek naar iemand om je minder alleen te voelen? Volgens coach en trainer Teun Janssen is dat een kwestie waar we als mens nog niet zo veel ervaring mee hebben. "Romantische liefde bestaat nog helemaal niet zo lang. Vroeger koos je een partner om de stam in stand te houden, later om financiële redenen. Het is pas sinds kort dat we kiezen om meer individualistische redenen."



Janssen, die zelf inmiddels gelukkig is in de liefde, meent dat we nog te vaak om de verkeerde reden voor iemand kiezen. "Je moet je altijd afvragen of je met iemand bent omdat je liefde wilt delen, of omdat er maatschappelijke druk op je wordt uitgeoefend. Het gaat dan meer om het hebben van, dan om romantische liefde. Het hebben van een partner waar je vervolgens kinderen mee krijgt is helaas nog steeds de norm. Mensen zijn doodsbang om weer in het singlecircus terecht te komen."

Verkeerde keuzes

Single- en relatiecoach Sylvia van der Spek ziet in haar praktijk veel vrouwen die niet vrijwillig single zijn. "Sommigen van hen hebben verkeerde keuzes gemaakt. Die gaan dan voor een hele spannende man, maar dat is niet het type man waar je kinderen mee zult krijgen. Daardoor missen ze kansen op het vinden van een partner die wel bij ze past. Een gebrek aan langetermijnvisie dus."



Ook de steeds groter wordende onafhankelijkheid van mensen speelt volgens haar een rol: "We worden steeds individualistischer en stellen steeds hogere eisen aan het leven en aan onze relaties. Het is dus eigenlijk ook gewoon een stuk moeilijker geworden om een partner te vinden die echt bij ons past."

Lastige vragen

Hoe ga je nu om met die oom of nicht die je steeds weer opnieuw vraagt waarom je nog single bent? Van der Spek raadt aan om het toch vooral bespreekbaar te maken. "Degene die het zegt, mag dat denken. Dat verander je niet zo snel. Die zegt het vanuit zijn of haar eigen perspectief, omdat hij of zij zelf gelukkiger is met een partner. Hoe je er zelf over denkt en hoe je je voelt bij zo'n opmerking, kun je wel beïnvloeden. Probeer te achterhalen waarom iemand zoiets zegt en wees daar oprecht nieuwsgierig naar. Je zult zien dat je dan een eerlijk gesprek krijgt en je zal vast de ruimte krijgen om uit te leggen waarom je niet voor een relatie kiest."



Volgens Janssen kunnen die goedbedoelde opmerkingen zelfs een tegengesteld effect hebben: "De druk die de maatschappij op een single uitoefent heeft een keerzijde. Want bestaat daardoor niet de kans dat we het belang van het vinden van een partner groter maken dan het vinden van liefde? Neemt de angst om alleen achter te blijven het dan niet over? En zolang we de levens van singles als ‘onvolmaakt’ blijven zien, dwingen we onszelf en elkaar dan niet onbewust versneld in een relatie? Met een verhoogde kans dat we belanden in ongelukkige relaties? En als we eindelijk realiseren dat we in een ongelukkige relatie zitten, durven we dan de stap te nemen om weer in de wereld der singels te treden?"

Liefde van je leven

En hoe vind je nu die liefde van je leven, mocht je toch geen happy single zijn? Janssen besloot zelf om een tijdje weg te gaan, te gaan reizen. "Ik had echt een tijd een afkeer van huisje-boompje-beestje. Door die periode heb ik meer over mezelf geleerd, wat me weer verder heeft geholpen. Uiteindelijk begint alles met weten wie je bent. Zet je masker af, laat zien wie je echt bent en houd van jezelf. Zelfliefde is de snelste weg naar romantische liefde."



Van der Spek: "Je moet vooral niet te lang stilstaan bij die man of vrouw die het misschien zou kunnen zijn. Hij kiest voor je of niet! Als je afstand doet van bijna-projecten sta je namelijk klaar op het moment dat de ware voor je neus staat."