"Porno kijken is goed om te onspannen. Zolang je geen schade toebrengt aan jezelf, je gezin of partner"

70 à 80 % van de mannen kijkt maandelijks naar porno, bij vrouwen is dat ongeveer 15 à 17 %, vertelde seksuoloog Wim Slabbinck gisteren bij Van Gils & Gasten. Een goede manier van ontspanning, vindt de seksuoloog, maar het kan ook leiden tot pornoverslaving. "Het is een probleem als je het gevoel krijgt dat porno kijken schade toebrengt aan je partner of gezin."

Met porno kijken is zeker niks mis, legde seksuoloog Wim Slabbinck gisteren uit in Van Gils & Gasten. "Porno is een variant van masturberen. Het prikkelt je fantasie en is een goede vorm van ontspanning, die niet veel tijd en moeite kost."

Dat vrouwen op vlak van porno kijken aan een grote inhaalbeweging bezig zijn, vindt hij dan ook een positieve evolutie. "Ze kijken steeds meer en ik denk dat dit goed is. Ze genieten meer van hun eigen lichaam en komen meer voor zichzelf op als seksueel wezen." Volgens Slabbinck kijkt 70 à 80 % van de mannen maandelijks porno, bij de vrouwen is dat zo'n 15 à 17%.

Porno verdooft

Toch kan porno kijken uit de hand lopen, zo ondervond de seksuoloog al regelmatig in zijn praktijk, en kan je verslaafd raken aan het bekijken van prikkelende beelden. "Je kan het vergelijken met iemand met een eetproblematiek, die 's avonds twee potten ijs eet. Je zoekt dan troost in eten." Wie pornoverslaafd is, gaat op zoek naar een manier om gevoelens van eenzaamheid of een gebrek aan zelfvertrouwen te compenseren. Ook wie bijvoorbeeld erectiestoornissen heeft, kan zijn heil zoeken in overdreven porno kijken. "Je kan die gevoelens niet oplossen met porno, maar je verdooft ze wel. Ook bij burn-out of depressie zien we vaak dat mensen troost zoeken in porno," aldus Slabbinck.

Schade aan je omgeving

Met porno kijken is niks mis, maar hoe weet je dan wanneer je een probleem hebt? "Het wordt een probleem als je het gevoel hebt dat het schade toebrengt aan jezelf, je gezin of je partner. Wanneer je het gevoel hebt dat je niet meer kan loskomen van je gedrag, dat het repetitief is en je er zelf niet meer uitkomt." Wie dat gevoel krijgt, praat er best met een seksuoloog over. Die kan de cliënt weer helpen om meer eigenwaarde en zelfvertrouwen te krijgen, en om het porno kijken om te buigen naar positieve gewoontes.