'Pikantste reclamevideo ooit' toont échte orgasmes op Britse Nationale Orgasmedag sam

03 augustus 2018

17u52

Bron: The Sun 0 Seks & Relaties Aan de overkant van het Kanaal is nogal wat te doen over een reclamevideo van een producent van seksspeeltjes. Ter ere van de Nationale Orgasmedag lanceerde Lovehoney een advertentie van stoeiende koppels met als grote finale enkele close-ups van mensen die klaarkomen.

De halve minuut lange clip toont enkele koppels - hetero én homo - die elkaar passioneel rond de nek vliegen, elkaar de kleren van het lijf trekken en uiteindelijk in bed belanden. Uiteraard komen een hoop seksspeeltjes subtiel in beeld. Iedereen wil toch betere seks, is de boodschap.



De reclame eindigt met enkele gezichten van mensen die echt zouden klaarkomen. Daarmee wil Lovehoney "het echte gezicht van seks" tonen, en dat is iets anders dan wat we doorgaans te zien krijgen op het internet of in films, luidt het. Het bedrijf wil mensen bovendien aanmoedigen om meer openlijk over hun seksleven te spreken.

Betere seks

"Ik moet zeggen dat dit een van de eerder ongewone opdrachten was", vertelt de 'art director' van de clip, Tiny Bullet van Thomas Thomas Films. "Om seksspeeltjes als normaal te tonen en om het Britse publiek aan te moedigen betere seks te hebben."



"De juiste toon te vinden was essentieel", legt hij uit. "Het moest plezant en sexy zijn, maar niet te ondeugend. We bedachten enkele inventieve manieren om producten te suggereren zonder ze te tonen, zoals het vibratorcamerashot." Dat is een fragment waarin de vibrator niet in beeld komt, maar waarin het beeld bibbert terwijl het koppel hem uit de doos haalt.

Voorspel

"Ik wilde dat de montage ook een ritmische energie kreeg, gelijkaardig aan vrijen, waarbij je rustige momenten zoals voorspel hebt die opbouwen tot waarin de clip een hoogtepunt bereikt met onze montage van orgasmegezichten." Doel bereikt!