"Pijn tijdens de seks is níet normaal" en meer seksmythes die we nog steeds geloven Nina Dillen

14 september 2018

06u30 0 Seks & Relaties Een man hoeft niet altijd klaar te komen, en ook met hiv kun je veilig vrijen. Sensoa doorprikt in een nieuwe campagne zes hardnekkige mythes rond seks, want we blijken trage leerlingen op dat vlak. "Seks is één van de weinige dingen die we onszelf moeten aanleren. En dat maakt ons hulpeloos," verklaren seksuologen.

Het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa lanceert voor het tweede jaar op rij een campagne waarin zes mythes rond seks ontkracht worden. De focus ligt dit jaar nog meer op jongeren en homomannen, waar vorig jaar vooral volwassen hetero's centraal stonden. Op hun website seksualiteit.be worden die zes stellingen uitgebreid toegelicht, inclusief tips die ons seksleven naar een hoger niveau kunnen tillen. De zes doorprikte mythes (zie onderaan) zijn niet noodzakelijk baanbrekend, maar toch is zo’n extra lesje seksuele voorlichting geen overbodige luxe, vinden seksuologen. "Ondertussen weten de meeste mensen wel dat dit soort mythes niet kloppen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we er ook naar handelen,” legt seksuoloog Wim Slabbinck uit. "Zo hebben we al vaker gehoord dat het mannelijk orgasme niet noodzakelijk het eindpunt van een vrijpartij hoeft te zijn. Maar in mijn praktijk zie ik bij koppels nog altijd dat dit de verwachting is. Ze komen aankloppen als de man geen orgasme kan krijgen, terwijl ze er geen graten in zien als de vrouw niet klaarkomt. Voor mannen verhoogt dat trouwens ook de druk, want ook zij kunnen soms moeilijker klaarkomen omdat ze bijvoorbeeld besneden zijn."

