“Pegging verdwijnt stilaan uit de taboesfeer” Lynn Guillaume

27 december 2018

16u05

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Hoe gaat het er in Vlaanderen tussen de lakens aan toe? Welke sekstrends en evoluties zien experten ontstaan? Wij vroegen enkele topseksuologen de kleren van het lijf. Vandaag: Goedele Liekens. Je zag haar dit jaar onder andere in ‘Sex Tape’ en ze is de oermoeder van de Vlaamse seksuologen.

Grenzen

“Ik hou niet van het woord ‘sekstrends’. Seks is geen modefenomeen. Maar we zien wel dat maatschappelijke veranderingen zich ook in ons seksleven voortzetten. We nemen het vandaag minder nauw met ‘doen wat hoort’. Regeltjes over wat wel en niet kan, verdwijnen steeds meer. We durven vaker te experimenteren, ook op seksueel vlak. Het is oké om uit de band te springen. Seksfeestjes zijn daar een goed voorbeeld van. Ze trekken koppels aan die avontuur zoeken of zelfs gewoon willen kijken. Nieuwer is dat ook single ladies er ongebonden hun seksuele lusten komen bevredigen.”

Slowseks

“Anderzijds zien we dat heel wat mensen naar diepe intimiteit verlangen en beseffen dat seks een manier is om dat te beleven. Slowseks draait rond intens voelen. Dat stemt niet overeen met beuken, bonken en ingewikkelde Kamasutrastandjes. Slowseks is teder, erg passioneel en intens tegelijkertijd. Het is een heel intieme manier van seks beleven waarbij je haast stilligt en zo voelt wat er te voelen valt: emotionele én fysieke verbondenheid. Ook mannen reageren laaiend enthousiast zodra ze het ervaren hebben. De prestatiedrang om de dekhengst uit te moeten hangen valt weg.”

Genderqueer

“De klassieke genderrollen vervagen meer en meer. Denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse Harnaam Kaur, die wereldberoemd werd omdat ze haar baard liet staan en zo de catwalk opging. We begrijpen steeds beter dat genderrollen niet bij iedereen voor 100% vaststaan. Die vloeiendheid zal in de toekomst alsmaar zichtbaarder worden in de maatschappij. Je hoeft niet per se te doen wat mainstream is. Dat besef groeit dankzij moedige mensen die daarover getuigen in de media.”

Anale seks

“Er is meer vraag naar anale seks. Pegging – waarbij de vrouw een strap-on gebruikt om haar partner anaal te penetreren – verdwijnt stilaan uit de taboesfeer. Door de vele zenuwuiteinden en de prostaat is de anus een belangrijke erogene zone. Mannen durven er steeds vaker mee te experimenteren. Maar niet iedereen staat ervoor open. Voor vele mannen vormt het een psychologische drempel. Daarnaast merken we dat mannen vaker vragende partij zijn om hun vriendin anaal te penetreren. Het succes van porno speelt daarbij een grote rol. Over anale seks bestaat nog heel wat onwetendheid. We zien er soms ook behoorlijk wat druk rond ontstaan. Alsof het een betere vorm van seks zou zijn. Voor vrouwen is het zeker niet altijd aangenaam. Dus misschien is ‘pegging’ een goed antwoord als je partner naar anale seks vraagt.” (lacht)

Echtheid

“Er is vandaag grote behoefte aan een goed tegengewicht voor wat porno ons laat zien. Precies daarom hebben we in ‘Sex Tape’ een brede mix van échte mensen met échte lijven in beeld gebracht. Eerlijker wordt het niet. Voor die echtheid zijn we enorm geprezen. Maar terwijl vrouwelijke kijkers en recensenten vooral positief reageerden, vonden heel wat mannen het trashy. Waar komt die weerstand vandaan? Ik zoek daar een verklaring voor. Ook gay seks bleek voor velen moeilijk om te zien, terwijl die koppels net de meest gelijkwaardige, passionele en liefdevolle seks beleefden. Het vraagt tijd, maar ik geloof dat die echtheid voor evolutie zal zorgen. Ik trek graag mee aan die kar. Verandering bereik je niet door met de stroom mee te zwemmen.”