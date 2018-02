“Overspel kan ook goed nieuws zijn voor een relatie en komt even vaak voor bij gelukkige koppels” Timon Van Mechelen

In haar nieuwste boek 'Liefde in verhouding' schrijft de in België geboren maar in New York wonende relatietherapeute Esther Perel (59) dat overspel niet het einde van een relatie hoeft te betekenen. We moeten volgens haar stoppen met ontrouw te bekijken als een symptoom van een misgelopen relatie. En dat beaamde seksuoloog Wim Slabbinck gisteren ook in 'Hautekiet' op Radio 1.

“Wat Esther Perel volgens mij terecht aanhaalt in haar boek is dat als mensen overspelig zijn, ze zeker niet altijd op zoek zijn naar een nieuwe relatie of iets nieuws. Ze zijn net vaak op zoek naar een deeltje van zichzelf, een deeltje dat ze verloren zijn geraakt in de relatie. Het is vaak een zoektocht naar identiteit en het hoeft daarom zeker niet te betekenen dat de basisrelatie slecht is. Ook gelukkige mensen zijn ontrouw,” steekt Slabbinck van wal op Radio 1.

Hoeveel mensen er net vreemdgaan is moeilijk te zeggen omdat veel mensen zelfs anoniem niet durven vertellen dat ze overspel plegen. Uit de seksenquête van VTM in 2017 bleek alleszins dat 30% van de mannen en 22% van de vrouwen in ons land al eens een scheve schaats reed. Een groot aantal en het is daarom dat Perel er ook besloot een boek over te schrijven. In een interview met Humo vertelde ze onlangs dat als ze tijdens een lezing voor 3.000 mensen vraagt wie al eens met ontrouw geconfronteerd is, 80 procent zijn hand opsteekt. “Mijn eerste boek uit 2006 ging over hoe je binnen een relatie de erotiek nieuw leven kunt inblazen. Voor mij was een boek over ontrouw het logische vervolg daarop. Want toen al stelden mensen die naar mijn lezingen kwamen altijd weer vragen over dat onderwerp. Bij de duizenden koppels die ik in mijn praktijk over de vloer heb gehad, was ook dat het steeds terugkerende thema”.

Hoe definieer je bedrog?

Vroeger was het duidelijk wat bedrog was, maar dankzij sociale media zijn de grenzen vervaagd. Is een berichtje sturen via Facebook Messenger of een foto liken op Instagram ook bedrog? “Ik denk dat het belangrijk is dat koppels binnen hun relatie alles goed aflijnen,” zegt Slabbinck. “Er wordt vaak druk gediscussieerd over de opvoeding van de kinderen, welke kleur de keukenmuur krijgt, maar koppels praten amper over wat ze het juist op seksueel en intiem vlak van elkaar verwachten. Hoe ver kunnen ze gaan met iemand anders?”

Wat doe je als nood hebt aan een affaire?

Speel je meteen open kaart of vertel je het net niet als je voelt dat je nood hebt aan een affaire? “In de ideale wereld is het belangrijk dat we oprechtheid hebben in onze relaties. Dat je probeert, ook in het begin van een relatie, de krijtlijnen rond het thema af te bakenen. Hoe gaan we daarmee om als het ooit zou gebeuren? Als je merkt dat het moeilijk is om erover te praten met je partner, heb je het er best over met een paar goede vrienden om een mening te vormen. Want het gevaar van een affaire ligt vooral aan het feit dat het geheim is. Net dat geheime karakter is de ideale voedingsbodem voor verliefdheid en aantrekking.”

Geen slecht nieuws voor een relatie

Een opvallende conclusie van Perel is dat bedrog helemaal geen slecht nieuws hoeft te zijn voor een relatie. “Dat we alleen onze heil ergens anders gaan zoeken omdat we iets in onze relatie missen is een klassieke vorm van symptoomdenken. Sommige vormen van ontrouw hebben inderdaad veel te maken met een relatie, maar vaker plegen mensen bedrog omdat ze zelf ergens mee worstelen buiten hun relatie. Ze willen niet weg van hun partner, ze willen weg van wie ze zelf geworden zijn,” vertelt ze aan Radio 1.

Daar is ook Slabbinck het mee eens. “Ik hoor in mijn praktijk vooral dat een persoonlijke zoektocht of de spanning van een affaire aan de basis liggen van overspel. Mensen krijgen het gevoel dat ze weer leven door de nieuwe prikkels en spanningen. Maar dat hoeft zeker niet te betekenen dat het slecht gaat in de basisrelatie, want gelukkige mensen plegen inderdaad ook overspel.”

Wat doe je na bedrog?

Dat lang niet alleen ongelukkige mensen overspel plegen en dat het ook geen teken aan de wand hoeft te zijn dat je relatie slecht zit, is natuurlijk allemaal goed en wel. Maar hoe ga je er dan mee om als je partner overspel heeft gepleegd? “Probeer opnieuw op zoek te gaan naar verbinding, niet naar conflict. Eerst en vooral is het natuurlijk belangrijk dat de overspelige partner het bedrog beëindigt en openheid creëert. Wie bedrogen is, zal misschien de neiging hebben om alle details te weten te komen en de digitale communicatie van zijn partner uit te pluizen. Maar dat doe je voor je eigen goed beter niet. Dat brengt je weinig bij,” zegt Slabbinck.

“Vraag aan je partner wat hij voelde bij het overspel, wat het voor hem of haar betekende en of de overspelige partij iets mist in de relatie. Niemand staat namelijk op een dag op en besluit zijn partner te bedriegen. Uiteraard is dat geen makkelijk gesprek, toch vermijd je best om therapeut voor elkaar te spelen. Geef het tijd om de schok te verwerken en probeer terug op zoek te gaan naar wat jullie bindt.”