#Nomatch: zo wijs je iemand op een vriendelijke manier af Nele Annemans

30 januari 2019

08u55

Bron: Bustle 0 Seks & Relaties Al een tijdje single? Dan heb je vast al wel enkele niet zo geslaagde, nu ja laat ons gewoon eerlijk zijn, rotslechte dates achter de rug gehad. En in theorie mag het dan misschien niet zo moeilijk lijken om iemand af te wijzen, in de realiteit is het vaak andere koek. Zeker wij vrouwen vinden het lastig om nee te zeggen. Enkele relatie-experten vertellen je hoe je iemand op een vriendelijke, doch duidelijke manier afwijst.

1. Maak oogcontact

De eerste stap om iemand op een duidelijke manier af te wijzen? Ervoor zorgen dat je oogcontact maakt. “Ook al lijkt het véél makkelijker om naar allesbehalve de persoon in kwestie te kijken, door oogcontact laat je zien dat je geen moeite hebt om het te vertellen en dat je het meent”, aldus sociaal werkster Laura Macleod. “Je kan je boodschap verzachten met ‘sorry’, maar dan moet je wel duidelijk zijn: ‘ik ga niet op je uitnodiging ingaan.’” Kort, maar krachtig.

2. Gebruik geen excuses

Als je voortdurend uitvluchten zoekt - die eigenlijk bedoeld zijn om de afwijzing een beetje te verzachten - kom je uiteindelijk geen stap verder. “Wees voorzichtig met het gebruik van excuses. Daardoor blijf je langer aan de praat en geef je de andere hoop, wat je nog meer stress en angst bezorgt om je date af te wijzen”, vertelt Macleod.

3. Wees direct

Als je niet zo assertief bent, kan een directe afwijzing gemeen lijken. Maar als het gaat om nee zeggen, is standvastig en direct zijn altijd de beste optie. Macleod: “Probeer kort en bondig uit te leggen dat je liever niet (meer) op date wil gaan. Alleen op die manier zal de andere persoon snappen dat je écht niet geïnteresseerd bent.”

4. Wees consistent

“Het belangrijkste is om consistent te zijn in wat je zegt en hoe je het zegt”, aldus psychotherapeut, relatiecoach en scheidingsbemiddelaar Toni Coleman. “Als je gemengde boodschappen stuurt, bijvoorbeeld door de ene keer te zeggen dat je geen tijd hebt en de andere keer dat je niet goed weet of het wel iets meer kan worden, gaat de andere persoon denken dat je niet meent wat je zegt of dat je voortdurend twijfelt. Ze moeten weten dat ‘nee’ ook daadwerkelijk ‘nee’ is, dus wees eerlijk en blijf consistent.”

5. Voel je niet verantwoordelijk voor iemand anders zijn gevoelens

Zelfs als je je niet aangetrokken voelt, dan nog bestaat er een mogelijkheid dat je je schuldig voelt nadat je iemand afgewezen hebt. Toch moet je weten dat jij niet verantwoordelijk bent voor iemand anders zijn gekwetste gevoelens. Je bent alleen verantwoordelijk voor je eigen gevoelens. “Jullie zijn allebei volwassen, en volwassenen moeten kunnen omgaan met teleurstellingen”, aldus dating- en relatieconsultant Christine Carpenter.