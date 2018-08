“Neen, verleiden is niet per se een dirty woord.” Relatie-experte Esther Perel legt uit Esther Perel en bewerkt door LDC

08 augustus 2018

09u58 1 Seks & Relaties Therapeute Esther Perel is opgegroeid in Antwerpen, maar maakt ondertussen al jaren furore in New York met haar eigenzinnige kijk op de Liefde (ja, met een grote L). Ze heeft twee bestsellers geschreven én meer dan 20 miljoen mensen hebben haar Ted Talks bekeken. Kortom, de vrouw is een heus fenomeen binnen de relatietherapie. Elke week deelt ze een rake tip, afwisselend voor koppels en de vrijgezellen onder ons. Deze week: waarom er op zich niets mis is met een portie flirten en verleiden.

De laatste tijd lijkt het wel alsof de maatschappij z’n telescoop gericht heeft op de vrouw. Terwijl ze tijdens de jaren stillekens beduidend minder aandacht kreeg, wordt elk aspect van hoe ze nu behandeld wordt tot in de puntjes besproken. Er wordt vooral veel gezegd en geschreven over seksuele intimidatie op de werkvloer – en dat werd tijd ook – maar wat mag en niet mag naast de werkomgeving blijft een beetje vaag. Op het vlak van romantiek zorgt dat voor verwarring. Wat is flirten? Wat is nog oké en welke grenzen mogen absoluut niet overschreden worden?

Er bestaat een héél simpel antwoord: als het aanvoelt als een compliment, is de kans groot dat iemand de charmante casanova uithangt. Hou je er een slecht gevoel aan over? Dan valt iemand je lastig. Maar in realiteit is de situatie vaak niet zo zwart-wit. Of het nu op een feestje, op café of via een datingapp is: het onderscheid tussen de twee is niet altijd even duidelijk. Soms weet je het zelf niet of jij je nu gevleid moet voelen of beledigd, of misschien wel gevleid én beledigd. Om je gevoelens en gedachten op een rijtje te kunnen zetten, heb ik een soort checklist gemaakt.

Weet wanneer je verleid wordt

Doet iemand flink zijn best om je te verleiden? Dan is de kans groot dat die charmeur veel respect en waardering heeft voor jou. Het geeft je het gevoel dat je de moeite waard bent, dat je aantrekkelijk bent. En tijdens het flirten worden vaak pikante toespelingen gemaakt, en dat geplaag kan er op z’n beurt voor zorgen dat de meest sexy scenario’s zich afspelen in je hoofd.

En als de verleider van dienst een beetje fatsoen heeft, weet hij of zij dat de kans bestaat dat je de avances afwijst. En bovenal: dat ‘ie zich daarbij moet neerleggen. Stel dat iemand jou op een drankje trakteert of vraagt om samen iets te gaan eten, dan gaat die persoon meestal uit van het principe ‘een neen heb je, een ja kan je krijgen’. Als jij niet geïnteresseerd bent, moet de verleider dus ook niet aandringen.

Wanneer je het op die manier bekijkt, kan je flirten vergelijken met dansen. Vooraleer het sexy en spannend is, moeten de twee partijen er evenveel zin in hebben en zich op den duur ook meer en meer tot elkaar aangetrokken voelen.

Wat is het nu?

Wie de kunst van het verleiden onder de knie heeft, weet dat het in feite een traag proces is. Jammer genoeg behoren de echte charmeurs tot een zeldzaam ras. Daar kunnen wij op zich niet zo veel aan doen, maar we zijn het gewoon gewend geraakt om meteen te krijgen wat we willen. Het gevolg? Flirten en verleiden is niet meer wat het geweest is en meer dan eens zitten we opgescheept met het dilemma: is die persoon geïnteresseerd in een onenightstand of is ‘ie oprecht op zoek naar iets serieuzer?

Het is dan ook logisch dat veel vrouwen (én mannen) skeptisch reageren als iemand op hen afkomt. Het kan hen een ongemakkelijk gevoel opleveren waardoor ze zich gaan afvragen of iemand goede bedoelingen heeft... of net niet.

Dit is niet oké

Eigenlijk draait intimidatie rond één ding: macht. Het gaat om een soort van erotisch sadisme, waarmee ik wil zeggen dat de persoon die de zogezegde ‘avances’ maakt, zich opzettelijk neerbuigend en denigrerend gedraagt. Dat kan ervoor zorgen dat de andere zich bedreigd of onveilig voelt. Wil die een halt toeroepen aan het foute, ongepaste gedrag? Dan is de kans groot dat hij of zij op een of andere manier gestraft wordt.

Waar een versierder handelt uit romantische overwegingen, zal iemand intimiderend uit de hoek komen omdat hij of zij zich schaamt en met opgekropte gevoelens worstelt. Ironisch genoeg omdat ze in het verleden zelf vaak een blauwtje gelopen hebben. Dat is natuurlijk geen excuus, maar wel een verklaring waarom ze anderen gaan lastigvallen, en dan vooral vrouwen. Ze zien het als een manier van wraak nemen. Ze geven je het gevoel dat jij je moet schamen om iets, iets wat een oprechte charmeur nooit van z’n leven zou doen.

Twijfel je nog steeds over de intenties? Bekijk het dan zo: als iemand de versiertour opgaat en jij moet twee keer “neen” zeggen, is het intimidatie. Laten ze je niet met rust, ook al laat je duidelijk weten dat je niet geïnteresseerd bent? Intimidatie. Of sturen ze je online berichten als “Wat is er mis met jou” als je niet meer reageert? Ook een duidelijk voorbeeld van intimidatie.

Hak de knoop door

Wanneer je er een goed gevoel bij hebt, kan jij ook flirten en zien hoe het afloopt. Maar wanneer je niet 100 procent op je gemak bent, kan je zeggen dat hij of zij je met rust moet laten en een grote stap opzij zetten. Ben je bezorgd dat iemand een opvliegend karakter heeft? “Dankjewel, maar ik ben niet geïnteresseerd” is dan een beleefde optie. Zo geef je de andere kans om af te druipen terwijl z’n ego nog intact is. Dat klinkt controversieel, maar het belangrijkste is dat jij je veilig voelt.

Sinds 2017 maakt Esther Perel een razend populaire podcast ‘Where Should We Begin?’. Dit jaar bracht ze nog een boek uit: ‘Liefde in verhouding’. Daarin probeert ze onder meer antwoord te vinden op de vragen: waarom gaan we vreemd? Waarom doet ontrouw zoveel pijn? En betekent een affaire altijd het einde van een huwelijk? Het boek is onder meer verkrijgbaar via Standaard Uitgeverij.