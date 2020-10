Nathalie (29) is de bemoeienissen van haar schoonmoeder beu, terwijl haar vriend Steven (27) ze als heilig beschouwt. “Hij zet jullie relatie op de helling”, zegt relatietherapeut Wim Slabbinck

“Ik werd drie jaar geleden verliefd op Steven omdat hij zo ‘gewoon’ is. Geen opschepper maar een bescheiden type. Ik viel voor zijn mooie lichaamsbouw en voor zijn humor. Hij is alles wat ik zoek in een man. Maar al vroeg in onze relatie was er één groot struikelblok: zijn ouders. En dan vooral zijn moeder. Zij heeft nooit achter onze relatie gestaan. Waarom niet? Steven is een nakomertje. Zijn moeder kreeg drie dochters maar wilde altijd een zoon. Die kwam er uiteindelijk, veel jaren later. Steven is heel zijn leven verwend en voorgetrokken geweest door zijn mama.”

“Steven en zijn ouders hadden vroeger al afgesproken dat ze samen een kangoeroewoning zouden bouwen. Toen onze relatie begon, heb ik meteen gezegd dat ik dat met de beste wil ter wereld niet zie zitten. Ook niet met mijn eigen ouders, overigens. We hebben daar veel ruzie over gemaakt. Steven is altijd blijven hopen dat ik van gedacht zou veranderen. Maar ik wil alleen met mijn gezinnetje rekening moeten houden in de toekomst, dat lijkt me al ingewikkeld genoeg. (lachje)”

“Uiteraard is mijn weigerachtige houding over de kangoeroewoning in het verkeerde keelgat geschoten bij mijn schoonmoeder. Haar drie dochters wonen netjes met hun gezin om de hoek van het ouderlijk huis: zij vinden het blijkbaar fijn om zo vaak in elkaars dagelijkse leven te zijn. Ik denk daar anders over. Ik wil een eigen leven, ik doe mijn eigen was en plas, ik hoef geen chaperonne in mijn huishouden en niemand anders dan ikzelf zal bepalen hoe Steven en ik ons leven moeten leiden. Want los van de discussies over zijn moeder zijn we echt een topteam, hoor. We maken veel plezier samen, we passen bijeen.”

“Jammer genoeg is Steven onlangs dan toch begonnen met het bouwen van een kangoeroewoning, ook al weet hij dat ik er nooit mee zal intrekken. De bouwgrond is geschonken door zijn ouders – hij zegt dat hij daarom geen andere keuze heeft. Mijn schoonmoeder is iemand die haar willetje zeer goed weet door te drijven, en hij doet geen enkele moeite om tegen haar in te gaan.”

“Onze relatie staat hierdoor erg onder druk, ondanks het feit dat we verder willen met elkaar. We proberen zelfs voor een kindje. Toen ik een jaar geleden een miskraam kreeg, en zijn moeder zich ook dáár mee bemoeide – ik wilde mijn miskraam omwille van het verdriet voor mezelf houden, zij vertelde het echter aan heel de familie – ben ik fel opgekomen voor mezelf. Ik heb gezegd dat haar gedrag totaal niet door de beugel kon. Ze reageerde laconiek. ‘Dat Steven dan wel iemand anders zou vinden om gelukkig mee te zijn. Want ze wilde wél nog kleinkinderen.’ Zo pijnlijk. Ze liet me, in het bijzijn van Steven, weten dat ik niet langer welkom was.”

“En Steven? (zucht) Die steunt me wederom helemaal niet. Die staat erbij en kijkt ernaar. Dat wekt vragen bij me op: ziet hij mij wel graag genoeg? Waarom roept hij zijn moeder niet tot de orde? De ergernissen zijn zo hoog opgelopen dat we even geen uitweg meer zien. Steven blijft vasthouden aan het idee van de kangoeroewoning, terwijl zijn moeder en ik niet eens samen door één deur kunnen. Ik houd het been stijf. Hij bouwt verder aan een droom van zijn moeder. Niet aan de onze.”

“Ik ben sinds kort eventjes bij een vriendin gaan slapen, ik hou het thuis bij Steven niet meer uit. Al die spanningen worden me te veel. Ik wil geen punt zetten achter onze relatie, daarvoor hou ik te veel van hem. Als we samen eens een uitstapje maken, ver weg van iedereen, voelt het honderd procent goed. Maar een goed gesprek over zijn moeder loopt altijd mis. Ik stel vragen, hij geeft me geen antwoorden. Zodra we ‘thuis’ naderen is de realiteit terug en ben ik samen met iemand die zijn ouders niet kan loslaten. Waardoor ik me ongelooflijk alleen voel. Hoe geraken we uit deze impasse?”

Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck geeft advies “Hij moet zijn mama durven afremmen”

“Steven bevindt zich hier tussen twee polen: de liefde voor jou en de liefde voor zijn moeder. Hij heeft duidelijk een heel hechte band met zijn moeder, en die band is onbreekbaar. Hij wil die niet kwijt. Evenmin wil hij de innige relatie met jou kwijt. Maar op dit moment houdt hij vooral rekening met de wensen van zijn moeder in plaats van met de jouwe. Ik denk dat hij daar een rem op moet durven zetten, hoe moeilijk dat ook is. Anders zet hij jullie relatie, jullie toekomst, op de helling. Jij hebt geen mandaat om tegen je schoonmoeder te zeggen: ‘Hou afstand’. Zoiets kan enkel Steven zeggen.”

“Jij zal het mogelijk anders ervaren maar voor Steven staat de liefde voor zijn moeder de liefde voor jou niet in de weg. Als hij zijn mama moet afwijzen, is hij bang om haar te verliezen. Als we dreigen te verliezen, vermijden we het om heldere keuzes te maken en durven we geen knopen door te hakken. Het feit dat hij de bouwgrond cadeau kreeg, speelt mogelijk ook mee. Dat zet toch enige druk op hem. Omgekeerd wil jouw schoonmoeder haar zoon dan weer niet ‘kwijt’. Ze is het gewend dat haar dochters dicht bij haar wonen. Zij ervaart dat als goed en veilig, en vanuit die logica wil ze ook Steven in haar buurt hebben. Dit doet ze niet noodzakelijk om jou te kwetsen. Dit is gewoon haar ‘ideale toekomst’. Een scenario dat ze bovendien al lang geleden heeft uitgestippeld, voordat jij in Stevens leven kwam. Ze heeft het moeilijk met het feit dat haar plannen niet gaan zoals zij wil.”

“In een liefdesrelatie is het belangrijk dat je compromissen kan sluiten over de grote thema’s en dat je ruzies reserveert voor de bijkomstigheden. De kangoeroewoning is géén bijkomstigheid. Het is een groot engagement waar iedereen honderd procent moet achterstaan. Het vereist een perfecte communicatie tussen alle partijen, en die is er momenteel absoluut niet. De kangoeroewoning – en de bouw ervan – staat momenteel centraal in jullie relatie. Logisch, want de plek waar we wonen is de plaats waar we ons veilig moeten voelen. Dat vormt voor jou terecht een fundamentele zorg. Jij wil een eigen leven opbouwen, onafhankelijk van jouw of zijn ouders. Jij wil niet tekenen voor een ‘gouden kooi’. Dat is iets wat Steven van in het begin al wist. Hij hoopte dat dit met de tijd zou veranderen, maar dat is niet gebeurd. Dat is heel confronterend voor jou. Omgekeerd merkt ook hij dat jij geen zin hebt om alsnog van idee te veranderen. Zo staat jullie relatie op drijfzand.”

“In een relatie is het belangrijk om eenzelfde toekomstbeeld te delen. Het is een van de factoren die ervoor zorgen dat partners samenblijven. Het betekent dat we helder beschrijven waar we naartoe willen, maar ook aangeven wat we niet willen en waar onze grenzen liggen. Dat heb jij duidelijk gedaan.”

“Hoe geraken jullie hieruit? Mochten jullie een wens kunnen uitspreken over de relatie tussen jou en Steven, de relatie tussen Steven en zijn moeder, en die tussen jou en je schoonmoeder: welke zou dat dan zijn? Schrijf elkaar eens een brief uit de toekomst. Stel dat jullie over vijf jaar nog samen zijn: hoe zijn jullie daarin geslaagd? Wat was er nodig om dat doel te bereiken? Welke keuzes zijn er gemaakt? Probeer ook opmerkzaam te zijn voor alles wat Steven wél nog goed doet. Complimenteer hem over de fijne momenten samen. En kijk misschien eens naar de positieve invloeden die je schoonmoeder mogelijk gehad heeft op wie Steven is vandaag.”

