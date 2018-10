"Nadat we ons 50-jarig huwelijk hadden gevierd, zei ze: ik wil van je scheiden" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en liefde Corine Koole

07 oktober 2018

07u54 2 Seks & Relaties Lucas (78) had het bij lange niet zien ­aankomen. Maar het gebeurde toch. Zijn vrouw vond het na een halve eeuw huwelijk genoeg geweest en vertrok. Een pijnlijke en vooral onlogische beslissing, vindt hij.

Een paar maanden nadat mijn vrouw en ik ons 50-jarig huwelijk hadden gevierd, zei ze: ‘Ik wil van je scheiden. Ik ga weg.’ Welk tijdstip of welke dag dat precies was, weet ik niet meer, alleen nog dat ik dacht dat ze een grap maakte. Ze zei: ik heb een waardeloos leven gehad en nu ga ik er iets van maken. Even daarvoor was onze dochter van 46 naar ons toe gekomen met dezelfde mededeling. Die had ik zien aankomen. Onze dochter deed alles in haar eentje, ze was kostwinner, ze zorgde voor de kinderen en kookte bijna iedere avond.

