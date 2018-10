"Na mijn bord spaghetti stelde hij voor dat ik aan zijn 'spaghetti' begon": 7 vrouwen delen hun horrordate Margo Verhasselt

11 oktober 2018

14u07 0 Seks & Relaties Halloween is in aantocht en dat betekent dat er binnenkort heel wat gegriezeld gaat worden. Nog enger dan Freddy Krueger of de clown van IT? Een slechte date. Dating app Once laat vrouwen een recensie schrijven over hun date en heeft 7 dating nachtmerries verzameld waarvan je nekharen rechtovereind gaan staan.

1. Parasietenplaag

“Ik heb echt geen idee wat Max had gegeten voor onze date maar de hele avond lang hield hij maar niet op met scheten laten. Het geluid dat van zijn buik kwam deed me denken aan scenes uit ALIEN-films, waar zo’n parasiet uit het menselijk lichaam komt. Mijn advies: hij moet overwegen om naar een dokter te gaan.”

2. Griezelige uitspraak

“Meneer spaghetti is hoe ik hem noem na onze gedenkwaardige date. Hij nodigde me uit voor een leuk diner in een Italiaans restaurant. Het begon dus best goed. Maar na het diner, zei hij: ‘Nu jij hebt genoten van je lekkere bord spaghetti, is het tijd voor jou om te beginnen aan mijn spaghetti.’ Charmant…”

3. Moeders oogappel

“James was in gezelschap van zijn moeder toen hij aankwam bij onze date. Een charmante vrouw (op het eerste gezicht) maar dat is overduidelijk niet mijn punt! Ik kan niet de enige zijn die dit … laten we zeggen ‘apart’ vindt.”

4. Catfish horror

“Ik geef toe: zijn profielfoto’s waren een beetje wazig maar toch was ik best wel geschokt tijdens de date. De persoon die op me wachtte bij de bar had een rode jurk aan, hoge hakken en een baard! Eerst wilde ik gewoon niet geloven dat het echt een vent was in vrouwenkleding. Heel jammer voor Robin maar ik val op mannen en dan echt alleen mannen.”

5. Wisseltruc

“Na elkaar te hebben toegevoegd op Facebook, ging ik zijn foto’s een beetje bekijken - knappe gast, eerlijk is eerlijk. Op onze eerste date stapte ik de bar binnen en ik herkende hem meteen. Hij zat alleen te praten met een rare vent. Ik liep naar hen toe en toen zei hij: ‘Dus… eigenlijk heb ik een vriendin en mijn vriend hier is degene met wie je op date gaat vanavond. Hij is een beetje verlegen daarom koppel ik hem. Ik laat jullie je gang gaan, doei!”

6. Ongemakkelijk

“Tijdens onze eerste date zat ik tegenover hem en het viel me op dat hij naar iets achter mij aan het kijken was. Ik draaide me om, daar zat een lachend meisje en mijn date zei tegen haar: ‘Dus wat denk je? Ze is niet slecht hé? Precies zoals op haar foto’s!’. Toen keek hij naar mij en zei: ‘Dat is mijn vriendin, we zoeken naar een derde speler in ons liefdesspel.’

7. Maskers af

“Na een tijdje gechat te hebben, stuurde Peter me last minute een bericht om te vragen of we die avond nog konden afspreken. Ik had tot laat school, dus ik had geen goede kleren aan en droeg geen make-up. Toch zei ik ja. Een vergissing. Het eerste wat hij zei was ‘Oh… tja, je lijkt niet echt op je foto’s hé? Ik denk dat dit niet gaat werken, ik zie je nog wel.”