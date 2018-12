“Na het sporten ben ik botergeil”: bestaat er zoiets als inspanningsgeilheid? bvb

15 december 2018

17u04

Bron: Radio 1 0 Seks & Relaties “Na het sporten voel ik me steeds opnieuw botergeil.” Die bekentenis deed Babette Moonen, eindredactrice van het Radio 1-programma ‘Nieuwe Feiten’. Sinds kort gaat ze twee keer per week spinnen en na afloop wil ze meteen seks hebben. “Bestaat er zoiets als inspanningsgeilheid?”, vroeg ze zich af.

Babette is sinds enkele maanden wat intensiever aan het sporten. Twee keer per week gaat ze spinnen. “Het resultaat is dat je nadien volledig leeg en kapot bent”, zo vertelt ze in ‘Nieuwe Feiten’. “Je bent ook nat, zweterig, totaal onaantrekkelijk dus.” Maar daar houdt het niet op voor Babette, zo onthult ze dat ze na dat spinnen “ook echt botergeil is”.

“Ik wil na dat sporten meteen seks”, zo onthult ze. Het is niet een eenmalig gebeuren, maar elke keer opnieuw voelt ze diezelfde drang. “Maar het is niet zo dat ik iets seksueels voor mijn lerares of medespinners voel”, aldus Babette. Ze vraagt zich dus af of het iets te maken kan hebben met die inspanning: “Bestaat er zoiets als inspanningsgeilheid?”

Testosteron

Om die vraag te beantwoorden belden Babette en presentator Lieven Vandenhaute met inspanningsfysiologe Joke Puype, die verbonden is aan de Thomas More Hogeschool. “Of lichaamsbeweging leidt tot een toename van het seksueel verlangen is voornamelijk een individuele aangelegenheid”, aldus Puype. “Maar het valt wel perfect fysiologisch te verklaren.”

“Afhankelijk van hoe het lichaam reageert op een inspanning zul je een groter seksueel verlangen ervaren. Voornamelijk krachttraining kan leiden tot een geringe toename van het geslachtshormoon testosteron. Zowel bij mannen als bij vrouwen is dat dé factor die bepalend is voor de zin in seks”, zo vertelt ze.

Het zou dus kunnen dat het testosterongehalte bij Babette na het spinnen een beetje toeneemt waardoor haar libido gestimuleerd wordt.

Dromen

“Bewegen zorgt verder voor een betere bloeddoorstroming, inclusief die naar de genitaliën. Dat leidt naar een grotere sensitiviteit van je clitoris. Zeker bij sporten als fietsen, waarbij er in die zone meer wrijving is”, zo verklaart Puype nog.

“Het feit dat je die opgewondenheid in vraag stelt, kan ertoe leiden dat je er ook ‘s nachts over droomt”, aldus Puype. Babette bevestigt dat: “Als ik ben gaan spinnen, slaap ik altijd heel goed en droom ik altijd over seks.”

Niet alleen

Puype verklaart dat het vaker bij mannen voorkomt, omdat die meer testosteron hebben. “Maar ook andere hormonen zoals endorfines, adrenaline, dopamine en oxytocine nemen toe door lichaamsbeweging. En die kunnen dan ook weer een effect op je libido hebben”, zo geeft Puype aan.

Uit Brits onderzoek bij 1.500 deelnemers blijkt dat 68 procent van de hardlopers meer zin had in seks na een rondje lopen. Een anonieme bevraging bij de eigen studenten van Puype toonde wel aan dat vooral mannen meer zin krijgen in seks na het bewegen.

“Het is zeker niet iets om zich zorgen over te maken”, zo beëindigde Puype het gesprek.