Exclusief voor abonnees “Mocht Goedele Liekens eens vertellen hoe zíj klaarkomt, driekwart van de vrouwen was meteen geholpen” Lotte Beckers

30 september 2019

12u45

Bron: De Morgen 0 Seks & Relaties Ze praten over orgasmes op YouTube, testen vibrators op Instagram en geven sekstips in de Flair. Flo Windey, Eline Van Hooydonck en Ina Van Ransbeeck zijn drie twintigers die jongeren inwijden in schaamteloos leuke seks. ‘Het moet gedaan zijn met dat brave gezeur over seks.’

In de Antwerpse seksshop waar we hebben afgesproken voor de fotosessie, scheidt Ina Van Ransbeeck meteen het kaf van het koren. In dit geval: de beste vibrator in een nogal overweldigend aanbod (servicebericht: het betreft een goedkopere variant van de Womanizer Duo). Recent nog recenseerde ze als huisseksuologe voor Flair een zestal exemplaren. “Ik was niet thuis toen de doos aankwam, waarop ik mijn moeder vroeg om me van elke vibrator een foto te sturen. Raar? Nee, helemaal niet.”

