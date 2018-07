"Mijn vrienden hadden gezegd: als je het uitmaakt als een botte Italiaan, is ze je makkelijker vergeten" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

01 juli 2018

10u33 0 Seks & Relaties Maaike (55) en Enrico (57) ontmoetten elkaar op vakantie in de zomer van 1982. Het werd liefde. Wat volgde er? En hoe kijken ze daar nu op terug?

Maaike

“Het was in 1982 op de camping aan het Gardameer. Ik was 19, Enrico was 21. Hij was goed gekleed in een glanzend voetbal­broekje en een mooi shirtje en was minder branie­achtig dan zijn vrienden. Geen typische Italiaanse macho, maar een lieve jongen met prachtige slanke handen en lange vingers en een gespierd lichaam van alle karate die hij deed.

“We raakten meteen bevriend en brachten de hele vakantie samen en met onze vrienden door. We lagen op het strand, we wandelden wat, hingen voor mijn oranje­bruine trekkers­tentje en zoenden. Geen seks, zoenen was al geweldig genoeg.

