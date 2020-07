“Mijn moeder was bezorgd: ‘Zo’n backpacker, je weet niet waar die geslapen heeft’”: Vlaming Bart (49) al 20 jaar samen met Giuliana (42) uit Peru

Eén blik over de dansvloer was genoeg om een intercontinentale liefde op gang te brengen. Redacteur Lene Kemps gaat deze zomer op zoek naar vakantieliefdes die bleven duren en zocht Bart en Giuliana op in Antwerpen. De twee blikken terug op hun vele jaren samen en vertellen hoe ze in een tijd zonder Skype hun langeafstandstandsrelatie in stand hielden.

“Ze kijkt naar je”, waren volgens Bart Vermeir (49) de woorden van zijn vriend Michel over de mooie Giuliana. Bart was zijn vrienden Ben en Michel achterna gegaan die een jaar hadden uitgetrokken voor een wereldreis.

Toeval en timing maakten dat hij in januari 2000 met hen afsprak in Cuzco. “Eigenlijk wou ik met hen mijn dertigste verjaardag vieren, maar dat is niet gelukt. Die dag bracht ik eenzaam in een hutje door, in een plaatsje waar niets te zien of te doen was. Maar twee dagen later zagen we elkaar en werd het feest met enige vertraging gevierd. Michel wees me erop dat Giuliana aan het staren was, en toen ik haar blik trof, was het zoals in de films. Een soort van bliksemschicht. Geen idee waar dat gevoel plots vandaan kwam, maar het was overrompelend. Ik dacht: wow!” Volgens hem is het duidelijk is dat zij de eerste stap zette. Dochters Fiorella (8) en Nina (6) luisteren aandachtig en zeggen: “Mammie vertelt dat verhaal anders.”

Giuliana Chirinos Saavedra (42) was op studiereis met de Universiteit van Lima, waar ze communicatiewetenschappen studeerde. Ze bezocht een reeks lokale radiostations, zo ook in Cuzco. Na een lange dag was er tijd om uit te gaan, hoewel Giuliana daar niet veel voor voelde. “Cuzco ligt meer dan drieduizend meter boven de zeespiegel en ik had last van hoogteziekte. Ik voelde me misselijk, vond dat ik er verschrikkelijk uitzag, maar mijn vrienden konden me overtuigen. Zo bevond ik me die avond in een bar, de Mama Africa, waar een jongeman me aansprak. Als hij het verhaal vertelt, lijkt het alsof ik hem verleid heb, maar hij heeft de eerste stap gezet.”

Na de vierde afspraak moest ik terug naar Lima, dus ik verwachtte dat de relatie daarmee afgelopen was. We hebben wel mailadressen uitgewisseld Giuliana

Meteen te laat

Giuliana: “Eerst dacht ik dat hij Argentijns was, maar hij sprak geen Spaans, dus gokte ik op Italiaans. Hij zei dat hij ‘Dutch’ sprak, wat ik dan weer verwarde met Duits. Wie denkt er nu aan België? Met de universiteit bleven we vier dagen in Cuzco en ik heb elke avond met hem afgesproken. De tweede dag was ik al een uur te laat, Peruaanse tijd noemen we dat, en ik veronderstelde dat hij al verdwenen zou zijn. Maar hij zat lief te wachten. Dat maakte indruk. Na de vierde afspraak moest ik terug naar Lima, dus ik verwachtte dat de relatie daarmee afgelopen was. We hebben wel mailadressen uitgewisseld.”

Bart: “Ik zou Machu Picchu bezoeken, maar ben voor haar in Cuzco gebleven. Nadien heb ik geprobeerd om mijn reisplanning te volgen en heb ik Bolivië bezocht. Maar de laatste maand van mijn trip heb ik helemaal omgegooid. Ik miste Giuliana te veel.”

Giuliana: “Ik had mijn moeder al gezegd: ik heb een heel leuke jongen ontmoet, een Europeaan. Daar was ze bezorgd over. ‘Zo’n backpacker, je weet niet waar die geslapen heeft!’ Toen ze hem ontmoette, verdwenen die bedenkingen, hoor, ze vond hem erg lief.”

Bart: “Ik heb een schoonmoeder uit de duizend, echt. Er zal maar plots een verliefde Belg voor de deur staan, maar ze heeft me met open armen ontvangen. Ze vond de buurt waarin mijn hotelletje in Lima lag te gevaarlijk, dus mocht ik bij hen thuis logeren. Ik sliep in het washok, in het bedje dat ooit van oma was. Je moet er iets voor over hebben hé.”

Giuliana: "Ik was niet op zoek naar een relatie. Ik had al een erg druk leven: werken om mijn studies te betalen, en studeren. Maar hij belde aan met een roos in de hand. Ik voelde: dit is iets bijzonders. Hij kreeg ook meteen de goedkeuring van mijn mama en zus, dat zegt veel."

Bart: “Ik heb haar zus en mama toen veel vaker gezien dan Giuliana. Zij studeerde en werkte, ik ging met haar ma en zus naar het strand. Ik voelde me op mijn gemak bij haar familie, wat mijn gevoelens voor Giuliana versterkte. Dit was meant to be. Het werd me steeds duidelijker dat het geen vluchtige vakantieliefde was, maar iets serieuzer. Na die maand vertrok ik heel triest terug naar België.”

Het is daar zeven uur vroeger, dus als Giuliana wilde bellen na haar werk was het bij mij een gat in de nacht. Als ze voor dag en dauw opstond om te telefoneren, zat ik in het midden van een werkdag Bart

Zeven uur verschil

Een intercontinentale langeafstandstandsrelatie van 2,5 jaar begon. Zonder Skype en met voldoende tijdsverschil om het leven moeilijk te maken. Bart: “Het is daar zeven uur vroeger, dus als Giuliana wilde bellen na haar werk was het bij mij een gat in de nacht. Als ze voor dag en dauw opstond om te telefoneren, zat ik in het midden van een werkdag."

Giuliana had intussen een baan gevonden op het persbureau van de toenmalige Peruaanse president, Alejandro Toledo. “Men haalde me op om zes uur ’s ochtends en bracht me terug om negen of tien uur ’s avonds. Ontbijten, lunchen en dineren deed ik op het werk. Het werk is je leven, zo gaat dat in Peru. Met Bart mailde ik, af en toe probeerden we te bellen. Zo’n relatie vraagt veel vertrouwen. Je bent ver weg van elkaar en moet er maar op rekenen dat alles goed gaat. ‘Europeanen nemen het niet zo nauw met trouw’, hoorde ik in Peru wel eens. ‘Die zijn superliberaal en hebben overal lovers’. Als hij zei dat hij afgesproken had met ‘een vriendin’, probeerde ik niet meteen het ergste in mijn hoofd te halen. Maar soms was dat moeilijk.”

Bart: “Terwijl ik tot over mijn oren verliefd was. Ik kon aan niemand anders denken, ik wilde het liefst de hele tijd bij haar zijn. Ik telde de dagen af tot mijn volgende vakantie of haar volgende bezoek. Ironisch genoeg was haar zus in die tijd in België. Zij was haar vriend gevolgd die in Louvain-la-Neuve studeerde. Het was een onrechtvaardigheid waar ik van wakker lag. Waarom is de foute zus nu hier? (lacht) Nee hoor, het was eigenlijk wel fijn om haar familie te zien.”

Bart: “Peru is een overwegend katholiek land met dezelfde waarden en normen als België. Van een cultuurschok is geen sprake. Mijn grootste obstakel om me in Lima te vestigen was het verkeer. Ze rijden als gekken. Dat zou ik niet overleven.” (lacht)

Giuliana: “In België krijg je veel kansen. Het onderwijs en gezondheidssysteem zijn goed. Je hebt hier meer vrije tijd in vergelijking met die eindeloze werkdagen in Lima en veel mogelijkheden om jezelf te ontplooien. Ik voelde dat ik hier een goed leven zou kunnen opbouwen. Onze dochters spelen cello, ze leren veel talen, ze krijgen een erg volledige opleiding. Onze vrienden in Peru betalen zo’n 800 euro per maand, per kind voor een goede school.”

“Eén zin leerde ik alvast heel goed: ‘Nee, dat mag niet’”

Giuliana

Grijs en stil

Na twee trouwplechtigheden — een kleine en intieme ceremonie in België op 18 september 2004, en een groot feest met 200 genodigden in Peru op 26 februari 2005 — werd Antwerpen hun thuisbasis. “Komende uit Lima met zijn tien miljoen inwoners vond ik Antwerpen heel overzichtelijk en kon ik er makkelijk mijn weg vinden”, zegt Giuliana . “Waar ik moeilijk aan kon wennen, was het gebrek aan spontaniteit. Je kan niet zomaar bij vrienden binnenvallen. Je moet afspreken. Ik mis de chaotische, gezellige drukte van Lima. Daar is het levendig en kleurrijk. Je hoort overal muziek en geanimeerde gesprekken. Als ik terugkom in Antwerpen lijkt alles de eerste dagen zo grijs en stil.”

Ze wilde snel Nederlands leren en ging babysitten om de taal te oefenen. “Eén zin leerde ik alvast heel goed: ‘Nee, dat mag niet’”, zegt Giuliana. Na extra studies — Diversiteitsmanagement (KU Leuven) en Politieke Communicatie (Universiteit Antwerpen) — en vrijwilligerswerk, zit ze nu al zo’n veertien jaar op een stoel die goed bij haar past: bij de VDAB. Ze helpt er hoger opgeleide en anderstalige nieuwkomers om hun plaats te vinden. “Ik weet wat die mensen meemaken want achttien jaar geleden bevond ik me in exact dezelfde positie.”

Shakira

Het leven gaat snel. Met twee opgroeiende dochters, twee drukke jobs en de verbouwing van een huis, lijkt Cuzco soms ver weg. Af en toe rakelt muziek de herinneringen op.

Bart: “We hebben elkaar ontmoet in een discotheek en de hele nacht gedanst, dus er zijn wel wat liedjes die me terug katapulteren in de tijd. ‘Ojos Asi’ van Shakira bijvoorbeeld.”

“Of ‘Big in Japan’”, vult Giuliana aan. “En ook ‘Ik hou van u’ van Noordkaap, waar we hier in Antwerpen vaak op gedanst hebben, en wat onze openingsdans in Peru was.”

Bart: “Met schoolgaande dochters zijn we al drie jaar niet meer in Lima geraakt, en ik mis die vakanties. Soms heb ik heimwee naar mijn tweede thuisstad, de familie en vrienden ginder.”

Giuliana: “Antwerpen is ondertussen haast even lang mijn thuis als Lima, en dat is een vreemd gevoel. Bart zegt dat ik elk jaar wat Belgischer word en soms plat Antwerps praat. Maar ik wil de band met Peru niet verliezen. Ik spreek Spaans met Fiorella en Nina en vertel hen veel over de legendes en de geschiedenis van mijn land. Ik ben blij met de kansen die onze dochters hier krijgen, maar ik wil ook dat ze weten hoe rijk hun cultuur is, zodat ze trots zijn op hun Peruaanse achtergrond.”

