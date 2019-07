Exclusief voor abonnees “Mijn hele leven lang was ik een serieuze echtgenote geweest en waar had me dat gebracht?” Corine Koole

28 juli 2019

07u55

Bron: De Morgen 0 Seks & Relaties Corine Koole sprak met twee mensen die onder de zon smoorverliefd op elkaar werden. Hoe ging het verder? En hoe kijken ze daar nu op terug? Vandaag: Jeannine (61) en Aziz (30) en hun voorjaar van 2019.

JEANNINE

“In februari dit jaar was ik met vakantie in Marokko en werd ik verliefd op de kok die met ons meereisde door de woestijn. Of misschien moet ik zeggen: ik werd verleid, en daarna werd ik verliefd. Want tot het moment dat hij mij tijdens die voettocht door die enorme zandvlakte op de ochtend van Valentijnsdag een briefje in mijn hand duwde, had ik weinig oog voor hem gehad.

“We reisden met vijf Nederlandse vrouwen, een gids, de jongen die voor de dromedarissen zorgde en de kok. Het was nog maar kort na mijn afschuwelijke, onvrijwillige echtscheiding en daar in de Sahara was het of ik voor het eerst vrij was. Niet alleen van verdriet maar ook van sociale conventies. De kleuren van het zand, eerst beige, dan rood, de zonsopgang die zich altijd van het ene op het andere moment leek te voltrekken, de eindeloze verten en het gezelschap van die Marokkaanse mannen die alle aandacht die ze maar hadden gaven aan hun ogenschijnlijk eenvoudige taken, maakten dat alle zorgen veel verder leken dan vier uur vliegen.

