#MeToo: al 9 miljoen mensen getuigen over seksuele intimidatie

11u07

Bron: AD 0 Thinkstock Seks & Relaties In navolging van het schandaal rond filmproducent Harvey Weinstein zijn al 9 miljoen vrouwen (en soms ook mannen) naar buitengekomen met verhalen rond seksuele intimidatie onder de hashtag #MeToo. Vooral in de Verenigde Staten en Frankrijk regent het massaal beschuldigingen.

“We zouden de mensen een idee kunnen geven van de omvang van het probleem als alle vrouwen die ooit seksueel zijn lastiggevallen of die zijn aangerand #MeToo zouden schrijven”, twitterde Alyssa Milano (44) twee weken geleden. De actrice (bekend uit series als Melrose Place en Charmed) was de eerste die het aandurfde een machtige Hollywoodproducer als Harvey Weinstein aan de digitale schandpaal te nagelen.

Sindsdien lijkt het wel alsof de hele wereld wakker geschud is. Meer dan dertig beroemdheden volgden in de voetsporen van Milano met ontboezemingen over Weinstein en andere invloedrijke mannen zoals Fox News-presentator Bill O'Reilly, Amazon-kopstuk Roy Price, regisseur James Toback, acteur Kevin Spacey en president Trump.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n Alyssa Milano(@ Alyssa_Milano) link

Because I was shamed and considered a "party girl" I felt I deserved it. I shouldnt have been there, I shouldn't have been "bad" #metoo #EvanRachelWould(@ evanrachelwood) link

Me too Anna Paquin(@ AnnaPaquin) link

Maar het probleem komt duidelijk ook buiten Hollywood voor. #MeToo werd wereldwijd al meer dan 9 miljoen keer gedeeld door mensen die niet langer willen zwijgen. In meer dan 85 landen werd #MeToo spraakmakend met Nederland, Groot-Brittannië, Zweden en Zuid-Afrika in de kopgroep. En ook in eigen land wordt de hashtag nog altijd druk gebruikt. Als er iets duidelijk is geworden de afgelopen twee weken is het dan ook wel dat seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting diep geworteld is in alle takken van de maatschappij.

In Nederland werd de hashtag #zeghet gelanceerd door schrijfster Anke Laterveer. In Frankrijk werd #balancetonporc (lees: verraad het varken dat je heeft misbruikt) bekend. In Groot-Brittannië #breakthesilence (verbreek de stilte) en in Spanje #yotambien (ik ook).