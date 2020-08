Exclusief voor abonnees “Met de sneeuwscooter naar een bergtop en een groot sneeuwballengevecht vanuit zelfgebouwde burchten met kaarsen”: vakantieliefjes Kim en Jochem ontmoetten elkaar in Noorwegen Lene Kemps

30 augustus 2020

14u00

Bron: Content redactie 0 Seks & Relaties Redacteur Lene Kemps gaat deze zomer op zoek naar Redacteur Lene Kemps gaat deze zomer op zoek naar vakantieliefdes die bleven duren . Zo ontmoetten Kim en Jochem elkaar in Noorwegen. Ze beklimmen bergen, dalen rivieren af in een kano en fietsen de wereld rond. Kortom: ze delen de zin voor avontuur, en dat is met de komst van hun twee zoontjes niet verminderd. Hoe een vakantieliefde kan leiden tot poolexpedities en wereldreizen. “Al werd ik het laatste jaar van mijn studies wel een beetje bang. Het drong tot me door dat ik, eens afgestudeerd, alles zou moeten achterlaten: familie, vrienden, mijn taal, gewoontes, mijn cultuur...”

De familie Cuypers was in 1997 van Tessenderlo naar Noorwegen verhuisd. Jochem Cuypers (36): “Mijn vader had een passie voor sledehonden. Hij is Belgisch kampioen in het sledehondenracen geweest. Eigenlijk wilde hij naar Alaska om zich daar aan het ‘mushing’ te wijden, maar het werd Namsskogan in Noorwegen. Een piepklein dorp in de prachtige natuur. Mijn ouders vonden er werk in de gezondheidszorg, maar ze besloten ook een oude boerderij in de bergen over te nemen, dicht bij ons familiehuis. De huisjes werden verhuurd aan toeristen die net als wij bezeten waren door de natuur. Een van die bezoekers was Kim, met haar familie.”

Kim Broux (39) woonde in Bolderberg, zo’n twintig minuten van Tessenderlo, al had ze Jochem nog nooit ontmoet. “De familie Cuypers was erg bekend in Limburg. Telkens als Jochems pa een sledewedstrijd won, haalden ze de pers. En ook over hun verhuizing naar Noorwegen werd geschreven. Het was ook zo’n bijzonder verhaal: een familie die een nieuw leven begint. ‘Misschien moesten wij maar eens op vakantie naar Noorwegen’, zei mijn moeder na het lezen van zo’n artikel. Met de hele familie — zus, twee broers en ouders — gingen we in de winter van 1999 naar Namsskogan, omdat we dolgraag tochtjes met de slee wilden maken. We waren tot dan alleen maar naar zee geweest, dus het was wel een heel avontuur.”

Hij was een heel ander type jongen dan diegenen die ik in België ontmoette. Avontuurlijker, gevoeliger Kim

Zij was 19, hij 16. De interesse was er, maar Kim wilde absoluut niet verliefd worden.

Kim: “Nu maken die drie jaar leeftijdsverschil niets meer uit, maar toen wel. Ik vond hem interessant, en het klikte ook, maar hij was zo jong. Die twee weken zijn we vaak samen geweest. Hij maakte indruk op me. Hij bracht me met de sneeuwscooter naar de top van een berg voor een spectaculair uitzicht. Ik herinner me ook een groot sneeuwballengevecht vanuit twee zelfgebouwde sneeuwburchten. Hij had onze burcht verlicht met kaarsen. Zo mooi! Hij was een heel ander type jongen dan diegenen die ik in België ontmoette. Avontuurlijker, gevoeliger. Ik kende niemand zoals Jochem.”

Terug in Bolderberg bleef de herinnering aan de jongen in Noorwegen opduiken. Kim: “Op een bepaald moment moest ik het gewoon aan mezelf bekennen: ‘Verdorie, ik mis hem’.”

Jochem: “Ik vond het wel fijn dat ze nog wat van zich liet horen. En we zijn blijven chatten. In het begin beschreven we gewoon wat we die dag gedaan hadden. Niks bijzonders, maar toch keek ik uit naar die berichten. We hebben die gesprekken nog steeds, we hebben ze allemaal uitgeprint en bijgehouden. Het zijn er een hele stapel.”

Kim: “Hoe het dan van die feitelijke berichten ineens de romantische toer opging, weten we niet meer zeker. Ik denk dat hij de eerste was om te zeggen: ik voel wel iets voor jou.”

Jochem: “Nee, dat was jij.”

Kim: “Misschien moeten we het erop houden dat we het samen gezegd hebben. In elk geval, op een bepaald moment wisten we van elkaar dat er voorzichtig liefde in het spel was, en wilden we elkaar terugzien.”

Op een dag heeft hij me met de quad meegenomen naar een mooie bergtop en daar hebben we voor de eerste keer gezoend. Toen was ik helemaal verkocht Kim

In juli 2000 spendeerde Kim een zomervakantie in Namsskogan. “Toen heb ik hem beter leren kennen en me gerealiseerd dat ik hem echt zag zitten. Op een dag heeft hij me met de quad meegenomen naar een mooie bergtop en daar hebben we voor de eerste keer gezoend. Toen was ik helemaal verkocht. Aan de jongen, de natuur, zijn manier van leven.”

Jochem: “Ondanks de verliefdheid dachten we toen niet dat we hier twintig jaar later nog zouden zitten. Al was de band met haar erg sterk. Hoewel ik in Noorwegen ben opgegroeid en ik me meer Noor dan Belg voel, vond ik het toch bijzonder fijn dat zij Belg was. Los daarvan vond ik haar erg aantrekkelijk en hield ik van haar energie en vrolijkheid. En het was al helemaal geweldig dat ze mijn liefde voor de natuur en avontuur deelde.”

Kim: “Dat was nieuw voor mij. In België was ik helemaal niet zo avontuurlijk aangelegd. Jochem heeft dat in mij naar boven gebracht. Trektochten door de natuur, lange fietstochten door weer en wind... Ik vond het zalig. Die kant van mezelf heb ik hier pas ontdekt.”

Lavalamp en roos

Drie jaar lang werd er gependeld en gechat. Kim: “Ik moest mijn studies verpleegkunde afmaken voor ik naar Noorwegen kon, dat was gewoon zo. Het was niet leuk om elkaar zolang niet te zien, maar ik wou mijn diploma halen.”

Jochem: “Mijn lief zat drieduizend kilometer van me af, ik miste haar enorm. Maar daar was nu eenmaal niks aan te doen. Man, wat een lange telefoongesprekken wij gehad hebben!”

Kim: “En telefoonrekeningen!”

Hoe verliefd ik ook was op Jochem, de gevolgen van zo’n verhuizing kwamen plots erg dichtbij. Ik wist toen ook al dat Jochem hier nooit nog zou kunnen aarden Kim

Twijfels waren er af en toe wel. Kim: “Het laatste jaar van mijn studies werd ik een beetje bang. Het drong tot me door dat ik, eens afgestudeerd, alles zou moeten achterlaten: familie, vrienden, mijn taal, gewoontes, mijn cultuur... Hoe verliefd ik ook was op Jochem, de gevolgen van zo’n verhuizing kwamen plots erg dichtbij. Ik wist toen ook al dat Jochem hier nooit nog zou kunnen aarden. Dat was tijdens zijn bezoeken heel duidelijk geworden. Toen heb ik het moeilijk gehad. Het was een erg verwarrende periode waarin ik verliefd geworden ben op iemand anders.”

Jochem: “Uitgerekend op dat moment waren wij op weg naar een hondenwedstrijd in de Alpen, en ik dacht: ik zal Kim verrassen, ik ga even op bezoek in Limburg. Daar kreeg ik te horen dat er iemand anders was. Een koude douche, maar ik kon niet anders dan het gewoon accepteren. Op de terugweg ben ik nog eens langsgegaan en heb ik haar een lavalamp gegeven en een roos, voor de vriendschap.”

Kim: “Hoe kan je daar nu aan weerstaan? Een lavalamp en een roos. Ik wist weer waarom ik zo verliefd op hem was. Hij was amper vertrokken, toen ik besefte wat ik had aangericht. Ik heb hem onmiddellijk gebeld: ‘Sorry, ik heb me vergist, ik wil alleen maar jou. En voor jou wil ik alles achterlaten’.”

Het avontuur

In 2003 verhuisde Kim naar het Hoge Noorden. Jochem: “We zijn toen gaan samenwonen in Bergen, en daar uiteindelijk twaalf jaar blijven hangen. Ik studeerde voor dokter, Kim werkte al als verpleegster.”

Wanneer mogelijk gingen ze op avontuur. Ze trokken door IJsland op ski’s, fietsten van Noorwegen naar België, en van daar naar Venetië. Ze doorkruisten Hongarije, Ierland en Engeland, beklommen de Mont Blanc... Of het nu op de fiets, met de slee of te voet was, elk continent moest veroverd worden. Ergens daartussen werd tijd gemaakt voor een verloving en een huwelijk.

In 2009 hebben we ons verloofd op de hoogste top van Spitsbergen. Een bevestiging van onze liefde en die voor de Arctische gebieden

Jochem: “In 2009 hebben we ons verloofd op de hoogste top van Spitsbergen. Een bevestiging van onze liefde en die voor de Arctische gebieden. Een maandlange expeditie onder ons tweeën. We zaten daar in een verschrikkelijke sneeuwstorm en konden op sommige momenten de tent niet uit.” Kim: “Pas na drie dagen storm konden we de top beklimmen. Daar vond ik bevroren rozenblaadjes in de sneeuw, en toen is hij op één knie gaan zitten om me ten huwelijk te vragen.”

Jochem: “Die rozen sleepte ik al weken mee, verborgen onder 150 kilo materiaal. De ring had ik gemaakt van staaldraad, en om hem te bewaren, had ik een juwelendoosje geknutseld uit een cornflakesverpakking.”

Kim: “Is dat romantisch, of niet! Kijk, daarom word ik steeds weer verliefd op mijn man.”

Vikingkerk

In 2010 volgde het huwelijk, in een Vikingkerkje uit 1100, in Rosendal, een romantisch, oud dorpje. Tristan werd in november 2010 geboren, Nanook in februari 2013.

Kim: “We hebben onze zoontjes van bij het begin gewoon meegenomen op onze avonturen. Tristan maakte zijn eerste bergwandeling toen hij vier dagen oud was, en op tien maanden hebben we met hem de hoogste berg van Noorwegen beklommen, nummer 100 op ons lijstje. Toen hij twee was, beklom hij de 200ste piek op ons lijstje, op Spitsbergen, tijdens de poolnacht.”

Ons leven is een groot avontuur. We hebben er altijd voor gezorgd dat we flexibel waren, dat we heel intens konden werken en daarna konden reizen Jochem

Jochem: “Ons leven is een groot avontuur. We hebben er altijd voor gezorgd dat we flexibel waren, dat we heel intens konden werken en daarna konden reizen. Op elkaar aangewezen zijn, je innerlijke kracht aanspreken, je plan trekken in de natuur... We hebben ontdekt dat dit ons echt goed ligt. Zelfs met Tristan en Nanook erbij en enkele kilo’s luiers in de bagage. Natuurlijk bereiden we alles goed voor, en nemen we geen onnodige risico’s. We zijn avonturiers, geen waaghalzen.”

Foto’s tonen twee gelukkige jongetjes die avonturen beleven waar anderen alleen maar van dromen.

Kim: “Mensen maken zich soms zorgen over de jongens. Zullen ze wel mee zijn op school? Natuurlijk kunnen ze lezen, schrijven en rekenen, maar ze kunnen nog zoveel meer: kampen bouwen, vuur maken, vissen... Ze hebben kennis gemaakt met ander culturen: ze konden zien hoe de mensen in Mongolië leven of hoe moeilijk het voor kindjes in Nepal is... Levenslessen zijn ook belangrijk. Op lange termijn denken we eraan ergens een huis te kopen en ons toch een beetje te vestigen. Maar dat avonturieren zullen we nooit opgeven.”

Jochem: “Sommige mensen kijken naar ons en zeggen: als ik de lotto win, wil ik ook zo leven. Maar je moet niet wachten om je bestaan om te gooien. Je moet nu al leven alsof je de lotto hebt gewonnen.”

De avonturen van Kim, Jochem, Tristan en Nanook zijn te volgen op www.tristranssaga.com.

Lees ook:

De Praagse Dagmar (64) volgde haar Limburgse vakantielief Ludo (64) naar België in 1979: “Zelfs het IJzeren Gordijn kon ons niet tegengehouden” (+)

Blijven of breken? Twijfel hoeft volgens de relatietherapeut niet het einde van je relatie te betekenen (+)

“‘Hij is een gigolo, hij is bij je voor het geld, voor de verblijfsvergunning’,... alles heb ik gehoord”: het liefdesverhaal van Helen en Sergun (+)