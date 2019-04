Exclusief voor abonnees “Leuk, een vrouw die houdt van 's nachts dansen, maar ik hou het langer vol met iemand die graag wandelt. Is dat saai?” LUST EN LIEFDE | Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

14 april 2019

08u46 0 Seks & Relaties Henk (67) was een vrijbuiter, ervan overtuigd dat hij nooit kinderen wilde hebben. Tot hij op zijn veertigste de wijsheid vond, en de liefde van zijn leven.

Geluk is een saai verhaal’, zei een journalist ooit en toch ben ik al dertig jaar volkomen gelukkig getrouwd en saai is het allerminst. Toen mijn vrouw en ik elkaar in 1989 ontmoetten en verliefd werden, was er al snel een moment waarop ik me afvroeg wat ons, afgezien van deze tomeloze verliefdheid, eigenlijk bond. Wijs geworden door een aantal mislukte verhoudingen waarvan één maar liefst dertien ongelukkige jaren had geduurd, dwong ik mezelf tot nadenken: wat zijn onze gezamenlijkheden nu precies, hoe denken we over bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding, werk, kinderen? Ik vond haar leuk, ik vond haar mooi, maar waren er genoeg overeenkomsten om het over tien, twintig jaar nog altijd leuk te hebben?

