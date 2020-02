‘Leraar’ is het meest gezochte beroep op pornosites: “We fantaseren over dingen die niet horen, want in porno kan alles” Roxanne Wellens

11 februari 2020

16u58

Bron: Eigen berichtgeving, Metro UK 0 Seks & Relaties In Engeland wordt de zoekterm ‘lerarenporno’ zo’n 14.570 keer per maand ingedrukt. Dat blijkt uit een onderzoek van In Engeland wordt de zoekterm ‘lerarenporno’ zo’n 14.570 keer per maand ingedrukt. Dat blijkt uit een onderzoek van MyJobQuote . De tweede plaats is gereserveerd voor dienstmeisje en verpleegster haalt brons. Waarom vinden we die beroepen nu juist zo sexy?

Zijn het de machtsverhoudingen of spreken vrouwen die betuttelen en verzorgen tot de verbeelding? Een beetje van allebei, en meer: “Dingen die op het randje zitten van acceptabel zijn populair in porno. Dingen die niet horen in het dagelijkse leven, zoals seks met een stiefmoeder of stiefzoon”, verklaart seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck. “Het zijn verlangens die ik vaak hoor in de praktijk, maar die we niet snel zullen uitspreken tegen onze partner. Porno biedt een uitlaatklep en dat is niet noodzakelijk slecht. Op die manier geven we ruimte aan onze fantasieën in plaats van ze op te kroppen."

Fortnite

In België zoeken we op Pornhub het meest naar ‘milf’. Dat moeders in de smaak vallen bewijst ook de 8e plaats die ‘stiefmoeder’ krijgt in de top 10. Sommige zoekers hebben het woord ‘lovegame’ wel heel letterlijk genomen, want het populaire spel Fortnite krijgt een eervolle tiende plaats. Wat?! Blijkbaar is dat toch niet zo raar. “We zoeken naar de dingen waarmee we dagelijks in contact komen”, stelt Slabbinck gerust. “Zoals leraars, stiefmoeders, poetsvrouwen... of games.”

Moedercomplex

Het lijkt alsof er alleen beroepen in de toplijst staan die als ultravrouwelijk worden gezien. Discriminatie? seksuoloog Filip Geelen denkt van niet. “Zorgende beroepen vallen binnen de ‘zachte sector’ en worden nog steeds vaak door vrouwen ingevuld”, zegt hij. “Van de zachte sector plots een vleselijke sector maken is sexy voor veel mannen. Zij zullen sneller geneigd zijn om te grijpen naar dit soort zachte beroepen, als ze zoeken naar porno in een professionele setting.”

Stoute jongens

Hoe zit het met machtsverhoudingen, spelen die een rol? “In de ‘echte’ wereld is de leerkracht de baas en worden leerlingen gedwongen om te zitten en te luisteren”, zegt Geelen. “Maar in porno, dé ultieme fantasiewereld, kan alles. Zo ook rammelen met machtsstructuren. De machtshebber kan plots de onderdanige worden. Het uit evenwicht halen van dat soort machtsrelaties kan heel opwindend zijn.” En er blijkt nog iets anders bijzonder opwindend aan leraars: “We verwachten van leraars dat ze weten waar ze mee bezig zijn. Ze kennen ‘de kneepjes van het vak’. Dus, redeneren we, zullen ze ook wel van wanten weten in bed.”

Verboden vrucht

Tot slot stamt ons verlangen naar onze leraars uit de pubertijd, dé periode van de eerste seksuele ontwikkelingen. “Je hebt voor het eerst oog voor de anderen rondom je, op een seksuele manier. De hele leerkracht-leerling verhouding krijgt plots iets van een verboden vrucht.” En zoals Eva uit het bijbelverhaal ons al leerde, zijn wij mensen niet bang om van die vrucht proeven.