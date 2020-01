‘Kom eens hier poepiewoepie’: koppels die babytaal met elkaar spreken, zijn gelukkiger Margo Verhasselt

23 januari 2020

11u11 4 Seks & Relaties Liefje, wil je door mijn haar wrijven? Alsjeblief boeliewoelie. Babytaal gebruiken in een relatie; de een vindt het schattig, de ander krijgt spontaan braakneigingen. Slecht nieuws voor zij die bij het lezen van die prachtige eerste zin spontaan de kriebels krijgen, want het gebruik van babytaal zou wel degelijk goed zijn voor een relatie.

De Belgische seksuologe Audrey Aerens (KULeuven) deed onderzoek naar het effect van babytaal op een romantische relatie. Wat blijkt? Met zeemzoete woorden spreken tegen je partner zou goed zijn voor je relatie en zou daarnaast een teken zijn dat de relatie gezond is.

De gewoonten van 1.142 mensen werden onder de loep genomen en daaruit blijkt dat 2 op de 3 af en toe tegen hun partner praten zoals ze tegen een baby zouden doen. De koppels spraken niet met ‘akoetsiekoetsie’ wel met korte zinnetjes, veel verkleinwoorden en uitdrukkingen die alleen zij begrijpen. En dat zou zo z’n effect hebben. Het onderzoek van Aerens toont aan dat mensen die babytaal gebruiken, gelukkiger zijn in hun relatie, hechter zijn en meer affectie vertonen. Daarnaast pakken ze elkaar vaker vast én gaat het er vuriger aan toe tussen de lakens.

En dat is niet al te verrassend meent seksuologe Kaat Bollen: “Het verbaast me niet dat babytaal een relatie kan bevorderen. Sterker nog, ik denk dat je het nog breder kan trekken. Wanneer koppels samen een taal spreken en dingetjes tussen hun twee hebben die niemand begrijpt, dan versterkt dat de relatie omdat dat verbindend is. Het geeft je het gevoel van: wij met z'n tweetjes tegen de wereld”, legt Bollen uit. “En dat verbindende gaat zorgen voor een goede band, en die is uiteraard cruciaal voor een koppel. Babytaal is een mogelijke taal maar een eigen gevoel voor humor hebben kan bijvoorbeeld ook een goede manier zijn om samen te communiceren.”

Waarom storen mensen zich vaak aan andermans koosnaampjes en babytaal?

Het gebruik van koosnaampjes en babytaal is erg intiem legt Bollen uit. “Vaak begrijp je dat als buitenstaander niet. Je proeft de intimiteit tussen het koppels als het ware. Daarnaast kan het zijn dat wanneer je opmerkt dat je de taal niet spreekt, je je buitengesloten voelt en dat kan confronterend zijn.”

Babytaal wordt daarnaast vooral aan het begin van een relatie gebruikt vertelt Bollen. “Koppels verliezen die taal vaak na een tijd, zeker wanneer ze kinderen krijgen of in een meer functioneel of praktisch stadium van hun relatie terechtkomen. Het is confronterend om dan te zien dat een ander koppel wel nog op die manier met elkaar omgaat, ze appreciëren dat niet”, stelt de seksuoloog. “Volgens mij is het een goed idee om je partner te benoemen met een koosnaam, maar je moet wel zorgen dat het echt iets van 'jullie’ is. Het is niet omdat je nu leest dat het een positief effect kan hebben, dat je je lief spontaan poepie moet beginnen noemen. Het belangrijkste is dat het natuurlijk aanvoelt.”