“Kan onze relatie ontrouw overleven?” Seksuologe Kaat Bollen beantwoordt de meest gestelde seksvragen

Ontrouw. Bedrog. Vreemdgaan. Een scheve schaats rijden. Er bestaan tig synoniemen voor, maar geen enkel maakt het minder pijnlijk. En helaas overkomt het zelfs de beste stellen. Dat merkt ook seksuologe Kaat Bollen op. “Ik zie enorm veel koppels die geconfronteerd worden met ontrouw. Vaak gaat het om seksueel of emotioneel bedrog, maar ook digitale ontrouw met een seksuele ondertoon komt vaak voor. De vraag die ik dan het vaakst hoor is: ‘Kan onze relatie dat bedrog overleven?’”

Volgens Bollen alvast wel. “Er zijn veel mensen die zeggen: ‘Bij mij zou het niet waar zijn, mocht mijn partner mij bedriegen, dan staan zijn of haar koffers meteen klaar’. Dat is makkelijk om te zeggen als je er nog nooit mee geconfronteerd werd, maar in de praktijk is dat niet altijd zo simpel. Vaak hebben die koppels al heel wat opgebouwd; ze kochten samen een huis, hebben kinderen samen,... Kortom, ze hebben een verleden samen, maar timmerden misschien ook al aan een gezamenlijke toekomst. Als je dan uit elkaar gaat, geef je dat allemaal in één keer op. Tot je zelf in zo’n situatie terechtkomt, is het dus zeker niet zo vanzelfsprekend om uit elkaar te gaan.”

“Ik zie in mijn praktijk dat zeker de helft van de koppels die te maken kregen met bedrog, er beter uitkomt op termijn Seksuologe Kaat Bollen

Meer zelfs, volgens de seksuologe komen veel stellen zelfs sterker uit zo’n relatiecrisis. “Ik zie in mijn praktijk dat zeker de helft van de koppels die te maken kregen met bedrog, er op termijn beter uitkomt. Je lost dat natuurlijk niet in één-twee-drie op, maar gemiddeld slagen veel koppels na één tot twee jaar er wel in het achter zich te laten en staan ze sterker in hun relatie dan ooit tevoren. Die tijd is ook nodig. De eerste shock moet gepasseerd zijn en je moet samen een nieuw evenwicht zien te vinden in jullie relatie.”

Hoe dat lukt? Vooral door veel te praten met elkaar, zegt Bollen. “Door voldoende met elkaar te communiceren, kan je als koppel een scheve schaats overleven.” Al is begeleiding wel vaak nodig. “Bedrog is iets heel ingrijpends voor een relatie. Het vertrouwen is geschaad en de seksualiteit is aangetast. Dan is het vaak heel moeilijk om daar alleen door te komen, maar met de juiste hulp zijn er wel veel mogelijkheden. Als laatste tip geef ik nog graag het boek ‘Liefde in verhouding’ van de Belgisch-Amerikaanse psychotherapeute Esther Perel mee. Zij reisde de hele wereld rond en interviewde honderden koppels die te maken kregen met ontrouw in hun relatie. Ze zoekt in haar boek naar antwoorden op vragen als ‘Waarom gaan we vreemd?’ en ‘Waarom doet ontrouw zoveel pijn?’ Het boek kan al de eerste handvatten bieden als je zelf met bedrog te maken krijgt.”

