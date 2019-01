‘Jullie passen niet bij elkaar’: hoe maak je duidelijk dat je vriendin beter terug single wordt Margo Verhasselt

03 januari 2019

07u59 0 Seks & Relaties Het is geen onbekend scenario. Een vriendin vertelt je dat het gedaan is met haar vriend en jij laat weten dat je dat stiekem helemaal niet erg vindt want ‘eigenlijk, heb je hem nooit leuk gevonden en vond je dat ze niet bij elkaar pasten.’ Excuseer. Dus heb je dan die hele tijd gelogen? Want in het laatste gesprek piepte je wel anders. Het blijft een eeuwig dilemma. Wat doe je op een moment zoals dit, wanneer je ongezouten mening iemand kan kwetsten?

We moeten onze eigen boontjes leren doppen en hoewel het niet leuk is om te horen dat je volledige vriendengroep dat lief van jou eigenlijk maar niets vindt, kan het wel zijn dat je door hun mening de beslissing om er korte metten mee te maken sneller maakt. Maar wat als je aan de andere kant van het spectrum staat en jij ziet dat een van je vrienden eigenlijk beter niet zou samen zijn met zijn of haar huidig lief? Zeg je er iets van of wacht je af tot het zelf op de klippen loopt? Ga je voor de eerste optie, hou dan dit in je achterhoofd:

1. Check bij jezelf

Waarom wil je aan je vriendin vertellen dat je de relatie maar niets vindt? Is het omdat je van je vriendin houdt of omdat je ergens gewoon drama wil ontketenen en jaloers bent? Voor je je neus in andermans zaken steekt, moet je zeker zijn dat je het om de juiste redenen doet. Niet omdat je je verveelt of omdat je het lief gewoon niet graag hebt. Je gaat iets vertellen wat ze niet graag hoort, waar ze verdrietig om gaat zijt, kortom: het gaat heel wat vervelende gevoelens oproepen met ongemakkelijke gesprekken als gevolg. Is dat het waard? Als je de partner van je vriend of vriendin echt niet graag hebt, zo erg dat je er echt iets van wil zeggen, dan moet het zijn omdat je het niet eens bent met hoe die persoon het leven van jouw dierbare beïnvloedt. Niet omdat je het gewoon leuker vond om met twee naar de cinema te gaan.

2. Heb bewijs

Oké, je bent zeker dat je dit wil doen om de juiste redenen? Bijvoorbeeld: je bent te weten gekomen dat je vriendin’s partner haar bedriegt? Dan is het inderdaad goed om haar op de hoogte te brengen. Uiteraard gaat het voor haar niet gemakkelijk zijn om dit nieuws aan te horen, onderschat niet hoe moeilijk het is voor jou om dit te brengen. Zorg er dan ook voor dat je eventueel bewijs hebt om je punt duidelijk te maken.

Je kan nu eenmaal niet bij haar aankloppen met slecht nieuws dat niet waar blijkt te zijn, want dan staat jullie vriendschap op het spel. Ik hoor je al denken: ‘maar wat als ze gewoon écht niet bij elkaar passen?’. Geef dan voorbeelden van scenario’s waarin dat voor jou duidelijk werd.

3. Face-to-Face, aub

Stuur alsjeblieft niet via sms dat je vriend het moet uitmaken met zijn of haar partner. Dat kan alleen als je vriend er zelf al over begon via sms en zelfs dan stel je best voor om het eens over koffie of met een goed glas wijn (of drie) te bespreken. Je wil zeker zijn dat je vriend het nieuws op een goede manier opneemt en alles duidelijk overkomt. Daarnaast is het belangrijk dat hij of zij weet dat jij er bent voor de nodige steun. En zeg nu zelf, te weinig belkrediet of een lege batterij is wel het laatste dat je nu wil, toch?

4. 100% steun

Als je aan iemand het advies geeft om korte metten te maken met zijn of haar relatie, dan doe je dat best alleen om de juiste redenen, omdat hij of zij beter verdient. Had je dat nog niet begrepen? Dan raad ik je aan puntje 1 nog eens te herlezen. Doe je het allemaal om de juiste redenen? Dan knelt het schoentje niet wanneer je nu leest dat je uiteraard de komende weken/ maanden alle steun moet bieden die hij of zij nodig heeft. Als jij diegene bent die de break-up aanmoedigt, moet je ook helpen om hierover te raken.

5. Stap voor stap

Je kent het wel: je bent aan de zee en test of het water niet te koud is, door af en toe met je voet eens in het water te gaan. Deze techniek kan je hier ook toepassen. Als je vriendin niet mega ongelukkig is, kan je af en toe een subtiele hint droppen voordat je een gigantische statement maakt. Zeg haar af en toe waar het op staat en laat de gemoederen dan opnieuw bedaren.

6. The Real Talk

Als je het type vriendin hebt die alleen maar negatieve dingen kan vertellen over haar relatie maar nooit actie lijkt te ondernemen dan heb je het bij het rechte eind om er iets over te zeggen. De confrontatie is niet geheel onterecht in dat geval. Je vriendin moet weten dat single zijn niet per se eng is en dat ze duidelijk niet gelukkig is. Wees eerlijk, uit elkaar gaan is waarschijnlijk de enige juiste optie in hun geval, hoogstwaarschijnlijk speel je ook al enkele maanden persoonlijke therapeut en dat helpt uiteindelijk niemand vooruit, je moet ooit de pleister van de wonde trekken.

