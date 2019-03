“Jullie kibbelen als een getrouwd koppel”: waarom we daar beter mee stoppen Margo Verhasselt Liesbeth De Corte

05 maart 2019

08u55 0 Seks & Relaties Het oud koppel op de bus doet het, de buren doen het, onze ouders doen het: kibbelen. Het hoort nu eenmaal bij relaties. Althans, dat wordt ons toch aangeleerd. Denk maar terug aan zowat elke Hollywoodfilm die je ooit zag. Al wordt het hakketakken vaak geromantiseerd omdat we weten dat ze elkaar diep vanbinnen wel écht graag zien. Maar kan het eigenlijk kwaad?

Is dat kibbelen eigenlijk echt zo onschuldig als we denken? Psychotherapeut en relatie expert Esther Perel benadrukt in haar podcast ‘Where Should We Begin’ dat gekibbel niet geminimaliseerd mag worden. Sterker nog, ze noemt het ook wel ‘chronische oorlogsvoering op een laag pitje’.

Wat is er dan zo slecht aan? “Als je je kritisch opstelt, dan zijn je veronderstellingen negatief. Je gaat er niet van uit dat de andere persoon goede bedoelingen heeft, je vermoed dat ze je willen kwetsen of op stang jagen”, legt de therapeut uit. “Ik denk dat het belangrijk is dat je begrijpt dat kritiek rust op heel wat teleurstellingen, onbeantwoorde noden en verwachtingen. Achter elke opmerking, schuilt vaak een wens.”

Maar kibbelen over de meest onnozele dingen? Dat gebeurt geregeld in elke relatie, zonder dat er plots alarmbellen afgaan. Maar dit kan ook uit de hand lopen, met veel gesnauw, gemopper en gezeur. En dan krijg je deze reactie: “Ik kan ook niets goed doen!”. Zelfs als mensen zich niet langer geapprecieerd voelen, blijven ze toch nog samen. Wil je koste wat het kost vermijden dat dit jullie overkomt? Lees dan de volgende tips.

Vermijd het ‘jij ziet me niet zo graag als ik jou’-probleem

Als jullie ruziemaken, is de kans groot dat je het onderwerp enkel en alleen vanuit jouw standpunt bekijkt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je het gevoel hebt dat jij je partner ‘veel liever ziet’ dan andersom. Bijgevolg ga jij je ook focussen op alle negatieve aspecten, die jouw foute bias nog eens versterken.

Stel: je lief speelt de charmante taxichauffeur en brengt je naar een feestje. Als je laat arriveert, is het gemakkelijk om de schuld in de schoenen van je wederhelft te schuiven. “Het kan je niet schelen of ik mijn vrienden zie” of “Het is ook altijd hetzelfde liedje. Thuis moet ik altijd op jou wachten, waardoor we overal te laat toekomen”. Maar als je perfect op tijd arriveert, hebben jullie dat ongetwijfeld te danken aan het feit dat het rustig was op de baan. Waarschijnlijk denk je er niet aan om je partner even enthousiast te bedanken dat hij of zij jou heeft aangemoedigd om op tijd te vertrekken.

Gedaan met klagen, stel je vragen

Het is veel gemakkelijker om als een mini-vulkaan in een woedebui uit te barsten dan om iets te vragen aan je partner. In dat laatste geval kruip je immers in een kwetsbare rol. Als je vriend(in) vergeten is om een rekening te betalen, wil je eigenlijk dat hij of zij er in de toekomst wat minder vergeetachtig mee omgaat. Maar in plaats van te vragen of ie daar meer rekening mee wil houden, beginnen veel mensen te mopperen of te huilen. In plaats van te brullen “Ben je dat nu wééral vergeten?” kan jij proberen om je verstrooide wederhelft een handje te helpen. “Misschien kan je een alarm instellen op je telefoon dat je elke maand laat weten dat het tijd is om die rekening te betalen“, is dan een veel betere suggestie.

Schrap ‘altijd’ en ‘nooit’ uit je woordenlijst

“Je luistert nooit naar mij als ik iets vertel” of “Ik kuis het huis altijd, maar jij steekt nooit een hand uit de mouwen.” Als de vele onbenullige ergernissen zich blijven opstapelen, durft de dramaqueen in jou al eens komen piepen. Maar laat het duidelijk zijn dat dit niet de juiste manier is om te communiceren. Als je constant op de kap van je liefste zit, zal hij of zij steeds minder zin hebben om veel moeite te doen voor jou. Bovendien geef je de indruk dat je een stand bijhoudt: wie haalt de meeste domme stoten uit?

Een vleugje humor kan wonderen doen

Elke ruzie gaat er tamelijk serieus aan toe. En als je lief op het ongepaste moment een mopje maakt... ohjee, dan is het hek helemaal van de dam. Toch is het belangrijk om een discussie te benaderen met een vleugje humor. Het zorgt voor een kleine shock, waardoor je de discussie even vanop een afstandje of een ander perspectief bekijkt. Het helpt je realiseren dat je gekibbel best serieus is, maar ook niet in die mate dat het gaat over leven of dood.

Wees je meest empathische zelf

Geen van jullie beide vindt die stress leuk, integendeel, jullie willen die spanning alle twee liefst zo snel mogelijk wegwerken. Het is écht belangrijk dat je probeert om eens in de schoenen van je partner te gaan staan. Denk je nu echt dat hij of zij je opzettelijk wil irriteren, kwetsen of teleurstellen? Ik mag hopen van niet. Zijn er gewoon andere dingen in jullie leven gaande waardoor jullie frustraties afreageren op elkaar? De kans is groot van wel. Dit onder ogen komen kan deugd doen en – lekker cliché – door elkaar te steunen en die achterliggende frustraties samen aan te pakken, komen jullie er ook sterker uit als koppel.