"Jongens worden even vaak slachtoffer van gelekte intieme foto's als meisjes": ervaringsdeskundige Francien Regelink over sexting en hoe het wél veilig kan

03 augustus 2020

08u00 0 Seks & Relaties Op haar vijftiende ging een intieme foto van haar rond op school. Het geval van shame sexting tekende het leven van Francien Regelink (33). Maar ze besloot haar schaamte om te smelten tot een hernieuwde kracht. Vandaag steunt ze jongeren die hetzelfde meemaken met raad, lezingen op school en haar Op haar vijftiende ging een intieme foto van haar rond op school. Het geval van shame sexting tekende het leven van Francien Regelink (33). Maar ze besloot haar schaamte om te smelten tot een hernieuwde kracht. Vandaag steunt ze jongeren die hetzelfde meemaken met raad, lezingen op school en haar boeken die het probleem in alle openheid bespreken. “Een trauma is afgebakend in tijd. Maar zo’n voorval blijft in sluimerstand aanwezig”, weet zij. Een gesprek over sexting anno 2020: over de fun van intieme berichtjes, maar evengoed de tragedies.

Allereerst voor de duidelijkheid, wat is het verschil tussen sexting en shame sexting?

“Met sexting zelf is er niets mis. Je stuurt met wederzijdse goedkeuring seksueel getinte berichtjes naar elkaar. Dat kunnen voice notes, tekstberichten of foto’s zijn. De afspraak is dat het tussen de twee partijen blijft. Shame sexting is iemand bewust ten schande maken door die berichten zonder permissie te delen met anderen. Alleen is het bij tieners niet altijd zo zwart-wit. Soms laat je de foto aan één vriend(in) zien, of word je onder druk gezet om het beeld met anderen te delen. Maar zelfs als je zelf geen kwaad in de zin hebt, kan een vriend wel slechte bedoelingen hebben. Op die manier ben je altijd mee verantwoordelijk.”

Ook meisjes onderling sturen elkaars intieme berichten door Francien Regelink

Wat kunnen motieven zijn van dader en slachtoffer?

“Als slachtoffer stuur je zo’n berichtje vaak omdat je de andere persoon leuk vindt en vertrouwt. In mijn geval stuurde ik de foto ook in vertrouwen naar een jongen. Dit is iets tussen ons, dacht ik, ik heb een mooi lichaam en dit is het laatste zetje tot verkering (lacht). Daders hebben verschillende motieven. Soms is de hele connectie tussen een jongen en een meisje opgezet spel, met de intentie om een foto boven te halen. Maar je ziet ook dat meisjes onderling elkaars intieme berichten doorsturen. Zo kan het zijn dat ik in het bezit kom van een foto van jou in ondergoed. Vervolgens krijgen we ruzie – en dat gebeurt wel vaker digitaal vandaag – en zet ik die foto online. Al staat die foto maar heel even op het internet, het kwaad is al lang geschied door screenshots van anderen. Naast vriendinnen die dader worden, heb je ook oudere mannen die met kwaad opzet een kind ontlokken aan ouderlijke machten. Dat wordt grooming genoemd. Of daders die hun slachtoffers afpersen: sextortion.”

We horen vaak over vrouwelijke slachtoffers, zijn er ook veel mannelijke?

“Het gebeurt net zo vaak bij jongens als bij meisjes. Alleen hoor je het bij meisjes vaker. Omdat jongens er over het algemeen anders mee omgaan. Ze denken: “Boeie! Kijk maar! Hoe groot is de jouwe misschien?” Maar ik ken ook andere verhalen. Zo sprong een populaire jongen vier jaar geleden van een gebouw na shame sexting. Een andere jongen had zich voorgedaan als een meisje uit zijn klas dat hij leuk vond. Waarop die jongen na enkele conversaties een naaktfoto van zichzelf stuurde. Vervolgens onthulde de dader zijn echte identiteit en dreigde hij samen met twee klasgenoten de foto online te zetten. Het slachtoffer vroeg nog om het niet te doen maar de dag erna belandde de foto toch op het internet. Het slachtoffer dacht vanuit zijn cultuur: hier kan ik niet mee thuiskomen. Zo kan het helaas ook aflopen. Ik kan het navertellen, er zijn veel slachtoffers die het kunnen navertellen. Maar het kan je leven verwoesten.”

Niet jouw fout

Hoe kijk je nu terug op jouw eigen verhaal?

“Toen ik mijn boek schreef, besefte ik dat ik naïef was geweest. Wat was ik bleu als vijftienjarige! Op dat moment vertrouwde ik die jongen gewoon. Dat het niet slim was, daar kwam ik later achter. Al gaat het 9 van de 10 keer wel goed, dat hoor je ook niet. Indertijd heeft het me best wel kapot gemaakt. Gelukkig stond ik stevig in mijn schoenen. Ik werd wel gepest en geconfronteerd met de foto, maar ik hield al mijn vrienden. Ik kan me inbeelden dat het veel zwaarder is als je alleen staat. Ik heb wel lang gedacht dat het mijn fout was. Dat ik die foto niet had moeten maken. Intussen weet ik dat het mijn fout niet was.”

Heb je je verzoend met de dader?

“Ik denk dat die jongen ook niet wist dat het zo’n grote impact zou hebben. Als hij dat van tevoren had geweten, had hij het misschien niet gedaan. Dat hoop ik in ieder geval. Hij zat indertijd ook in een moeilijke gezinssituatie. Zijn ouders waren net gescheiden, hun huis was zelfs net afgebrand. En ik denk dat de druk van vrienden en de drang om zich te bewijzen ook meespeelden. Misschien heeft hij er net als ik spijt van. Als tiener kan je nog niet alles overzien en de gevolgen niet altijd correct inschatten. Iedereen maakt fouten in zijn puberteit, alleen worden ze nu soms publiekelijk uitgesmeerd.”

Je kan de gevolgen van shame sexting vergelijken met die van seksueel misbruik Francien Regelink

Je gaat vaak op scholen spreken over sexting. Hoe aanwezig is het fenomeen in het leven van jongeren vandaag?

“Jongeren kennen het fenomeen allemaal. Ook series als 13 Reasons Why en Sex Education, waar sexting expliciet een thema is, dragen daaraan bij. Er zijn wel cultuurverschillen, en de ene jongere staat op vlak van seksuele voorlichting al verder dan de andere. Ik zie op scholen wel dat slachtoffers tegenwoordig sneller hun vinger durven opsteken in groep. Al is de schade nog altijd even groot. Dat vind ik wel heftig elke keer. De gevolgen kan je vergelijken met iemand die slachtoffer werd van seksueel misbruik. Daar is nu onderzoek naar gedaan. In die zin is het een trauma, maar wel eentje dat doorwerkt. Je kan er op elk moment weer mee geconfronteerd worden. Zelfs als je tien jaar later in een sollicitatiegesprek zit. Ook mijn foto bestaat nog altijd, terwijl we toen nog in de beginfase van het internet zaten.”

Je was zelf één van de eerste slachtoffers van sexting in Nederland. Wat is er sindsdien veranderd?

“In mijn tijd was het internet niet onbeperkt, ik moest ervoor inbellen. Ik ging er niet mee naar bed en ik stond er niet mee op. Dat is nu wel het geval. Ik kreeg ook woorden als ‘hoer’ en ‘slet’ naar mijn hoofd geslingerd, maar dat was in het echte leven, zodat ik me kon verdedigen. Nu word je online te pas en te onpas genamed, geshamed en aan WhatsAppgroepen toegevoegd. Je wordt onder druk gezet of afgeperst. Voor mij was thuis een veilige plek, maar een telefoon achtervolgt een jongere nu overal.”

Zijn er tijdens jouw lezingen jongeren die als dader getuigen?

“Klassikaal wordt wel toegegeven dat iemand zulke foto heeft ontvangen en doorgestuurd, zonder te weten dat het strafbaar was. Maar er is niemand die zegt: ik heb dat berichtje ontlokt en gedeeld met de buitenwereld. Een dader geeft niet zo snel toe, in mijn ervaring. Die zegt dat er nog 600 anderen de foto hebben gedeeld. Maar het begint natuurlijk bij één persoon.”

Hulp van ouders

Je betrekt ook ouders bij het fenomeen. Wat kan hun rol zijn?

“Ouders maken wel eens de klassieke fout om hun kind meteen te veroordelen wanneer het slachtoffer wordt van shame sexting. Ze worden kwaad of stappen meteen naar de school. Maar dat moet je juist niet doen. Want dan vertelt je kind je in het vervolg niets meer. Je kan na de eerste schok beter zeggen: “Sorry, ik reageer alleen maar zo omdat ik geschrokken ben en omdat ik niet wil dat jij dit meemaakt”. Ouders spelen een belangrijke rol in het zoeken van een oplossing, zij kunnen wel het overzicht bewaren. Langs de andere kant is het voor sommige jongeren moeilijk om hun verhaal aan hun ouders te vertellen. Sommigen hebben geen goede band met hun familie en vrezen hun reactie. Zelfs ik, die heel goed overeenkwam met mijn ouders, maakte me onterecht zorgen dat ze mij in de steek zouden laten als ze het wisten.”

Welke stappen onderneem je best als slachtoffer van shame sexting?

“Ik ken een meisje dat een video stuurde naar een jongen, waarop hij die deelde met anderen. Plots kende iedereen haar naam. Toen de storm eindelijk ging liggen, kwam haar video acht maanden later op Pornhub terecht. Zij moest dus verschillende stappen ondernemen om het probleem aan te pakken. Met de hulp van haar moeder deed ze aangifte bij de politie. Helaas vond die dat ze niet konden bewijzen dat de dader hiervoor alleen verantwoordelijk was. Haar moeder mailde over en weer met Pornhub, om de beelden weg te halen. En ze ging samen met haar dochter naar de huisarts, een stap waar ik zelf destijds niet over had nagedacht. Die verwees het meisje door naar een therapeut. Slachtoffer worden van shame sexting was voor haar heel traumatisch. Maar een trauma is meestal iets dat afgebakend is in tijd. Terwijl dit verhaal in sluimerstand aanwezig blijft. In ieder geval kan je de verspreiding van zo’n video of foto helaas niet tegengaan. Binnen de vijf minuten is hij al bij 1500 mensen beland. Je moet dus een manier zoeken om er zelf mee om te gaan. Erover praten is alvast een eerste stap naar succes.”

Wat vind je van de .comdom-app van Telenet die sexting op een veilige manier toelaat?

“Veel ouders denken dat hun kind zoiets nooit zou doen. Maar sexting is een belangrijk onderdeel van seksuele beleving nu. Het is hoe het tegenwoordig gaat. En er wordt vaak terecht voor gewaarschuwd. Maar als het goed gaat, is het ook gewoon leuk. Op dat vlak is zo’n app natuurlijk heel goed want de gegevens van de ontvanger worden aan de foto toegevoegd. Op die manier dragen beide partijen een verantwoordelijkheid en maak je sexting hopelijk een stuk veiliger.”

Tips van Francien Regelink om veilig aan sexting te doen:

1. Vraag je allereerst af: wil ik dit echt? Voel ik me hier comfortabel bij en vertrouw ik de andere persoon? Wees je bewust van de mogelijke gevolgen. Maar weet dat het niet fout is wat je doet. Sexting kan ook spannend en leuk zijn.

2. Zorg ervoor dat je hoofd niet mee op de foto staat.

3. Let erop dat je omgeving en je kledij niet herkenbaar in beeld komen. Ik maakte de fout om op de foto mijn roze broek te tonen, waarmee ik de hele week op school had rondgelopen.

4. Mocht het toch misgaan, neem dan iemand in vertrouwen zodat je samen stappen kan ondernemen. En als je stevig genoeg in je schoenen staat, kan je weerwoord bieden aan pesters door te zeggen: ik schaam mij er niet voor.

