"Jij en ik verzeilden na het dansen samen op een strandje, en daar gebeurde het": Sean Dhondt schrijft een brief aan zijn vakantielief Anke Michiels

26 juni 2018

14u50 1 Seks & Relaties Er was die ene dienster in Zwitserland. Die knappe schipper in Kroatië. Dat mooie meisje op de Franse camping. Die jongen aan het Zilvermeer. Of die schone onbekende op het vliegtuig. 5 BV's schrijven een brief aan hun oud-vakantielief. Vandaag is p resentator Sean Dhondt (34) aan de beurt.

Liefste Babin,

De zomer dat ik met mijn ouders en een bevriend gezin op de camping in Zuid-Frankrijk verbleef, kwam ik jou tegen: mijn allereerste vakantieliefje. Ik had nochtans vlak vóór die vakantie nog met een vriend gesproken over vakantieliefdes. We begrepen niet wat daar zo leuk aan kon zijn, want na de vakantie zag je elkaar nooit meer weer. Dus waarom al die moeite doen?

Op de camping leerde ik zoals elk jaar een hoop nieuwe kinderen kennen. Jij was daar één van. Ik was veertien, jij was al zestien. Je was een Nederlandse en dat vond ik toen heel exotisch. Je was zo schoon, echt een prachtig meisje. Dat maakte de veroveringsstrijd niet bepaald makkelijk voor me. De hele vakantie hing er een soort ‘spanning’ tussen ons in de lucht. Althans, zo voelde het toch voor mij. Maar pas op de allerlaatste dag, toen er ’s avonds een dansfeestje was voor de jeugd, zocht ik eindelijk iets meer toenadering.

Ik geloof dat we zelfs even gedanst hebben. Een slow nog wel. Ik moest van mijn ouders om tien uur aan de tent zijn, en ik mocht absoluut niet te laat komen, dus ik wist dat de tijd drong ... Jij en ik verzeilden na het dansen samen op een strandje, waar niemand anders was. En daar gebeurde het.

Ik had nooit eerder een meisje gekust, maar het was now or never. Of jij de eerste stap zette of ik, weet ik niet meer precies. Maar plots stonden we te kussen. Men had me altijd gezegd dat een tongzoen maar iets vies was. Maar ik kan je zeggen, Babin, met de hand op mijn hart, dat er miljoenen dingen door mijn hoofd gingen op dat moment – maar zéker niet het woordje ‘vies’. Integendeel. Ik kon alleen maar denken: wauw. Dit is zo zalig, dit wil ik nog véél doen. Alsof het hele universum die avond samenkwam.

Onze eerste zoen was meteen ook de laatste. Want de dag erna zat ik met mijn ouders in de wagen richting België. En jij keerde terug naar Nederland. We hebben nog een brief of drie naar elkaar geschreven, hè, maar daarna verwaterde het. Toch ben je me altijd bijgebleven. Ik heb je zelfs, zoveel jaar later, eens opgezocht op Facebook, weet je nog? Ik heb je toen een berichtje gestuurd, je hebt me ook geantwoord. Ik vond het gewoon fijn om te weten dat ook jij ‘ons momentje’ op het strand niet zomaar vergeten was.

Ik wens jou het allerbeste.

Liefs,

Sean