“Je moet niet alles aan hun neus hangen”, zo kondig je een relatiebreuk aan bij je familie

De eerste dagen na een relatiebreuk zijn bijzonder moeilijk. Je moet omgaan met een gebroken hart en daarnaast iedereen op de hoogte brengen over deze verandering. Het nieuws aan je familie vertellen is niet leuk, zeker niet wanneer zijn ook gehecht waren aan je partner. Enkele relatie experts geven raad.

Het is belangrijk dat je familie weet dat je partner niet meer vrolijk de voordeur zal platlopen in de toekomst, maar je moet niet elk detail aan hun neus hangen. “Je moet niet elk onaangenaam detail van de break-up vertellen”, bevestigt Trina Leckie, break-upcoach aan lifestylewebsite Elite Daily. “En mochten jullie ooit terug samenkomen? Dan ga je blij zijn dat je niet alles verteld hebt.” Dit geldt volgens Leckie ook voor situaties waarbij een van de twee partners ontrouw was, jij mag hen dan wel vergeven, vaak zijn familieleden niet even begripvol. “Vertel dat jullie uit elkaar gegroeid zijn. Hou het luchtig en klassevol.”

Maar het is niet zo simpel als het gewoon even wat minder gaat tussen jullie. Hebben jullie een pauze ingelast of is het even gedaan, maar ben je zeker dat het terug goed komt? Dan vertel je het best niet meteen aan de hele familie. “Als het een situatie is waarbij jullie sowieso terug een koppel vormen in de toekomst, of het is gewoon allemaal wat onduidelijk, dan zou ik niet alle informatie met iedereen delen", meent Pricilla Martinez, online relatiecoach.

Wat als je familie bijzonder gehecht was aan je partner en jij degene bent die de knoop doorhakte? Dan kan het nog moeilijker zijn om het nieuws te vertellen. “Probeer de verschillende redenen uit te leggen”, stelt Martinez voor. “Het is het belangrijkste dat je eerlijk, open en zeker bent over wat je vertelt, dat maakt het gemakkelijker voor hen om het te accepteren. Kom je onzeker of twijfelachtig over? Dan is de kans groter dat ze het niet accepteren of geloven.”

Ben je er zeker van dat ze het heel erg gaan vinden? Breng het dan geleidelijk aan aan. “Leg scenario’s voor waarover je twijfelt en beschrijf je gevoelens”, stipt Martinez aan. Zorg dat je familie de break-up begrijpt. Leg uit hoe je je voelt en dat dit de beste beslissing was voor jullie beiden. “Overvallen ze je met vragen? Zeg dan dat jullie uit elkaar gegroeid zijn en nu focussen op een nieuw hoofdstuk in jullie leven. Maar blijf zo positief mogelijk”, geeft Leckie nog mee.