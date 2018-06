"Je had blonde krulletjes en ik vond je bloedmooi. Ik was op slag wég van je": Ben Segers schrijft een brief aan zijn vakantielief Anke Michiels

28 juni 2018

14u50 0 Seks & Relaties Er was die ene dienster in Zwitserland. Die knappe schipper in Kroatië. Dat mooie meisje op de Franse camping. Die jongen aan het Zilvermeer. Of die schone onbekende op het vliegtuig. 5 BV's schrijven een brief aan hun oud-vakantielief. Vandaag is acteur Ben Segers (44) aan de beurt.

Dag mooie Myrtha,

Je weet het vast niet meer, maar dertig jaar geleden ontmoette ik jou in Zwitserland. Daar reisde ik met mijn ouders naartoe, jaar na jaar. We logeerden er altijd bij dezelfde boer die op zijn domein een klein gasthuis had. Die zomer – ik was toen een jongen van veertien jaar – diende jij plots op in het cafeetje, in het gasthuis.

Ik vermoed dat het je eerste studentenjob was. Je had blonde krulletjes en ik vond je bloedmooi. Ik was op slag wég van je, ik zal dat moment nooit vergeten. Ik was er zo van aangedaan, dat ik tijdens die vakantieweek verliefder en verliefder werd. Iets tegen jou zeggen durfde ik niet. Je lachte weleens naar me, weet je dat nog? Volgens mij had je wel door dat ik een boon voor je had.

Toen ik weer naar huis vertrok, ging mijn gevoel niet over. Integendeel. Mijn vader vertrok diezelfde zomer opnieuw voor een week naar Zwitserland, ditmaal met een vriend van hem, en ik vroeg of ik mee mocht. Jaja, speciaal om jou terug te zien. Ik had aan mijn vader intussen ook verteld over mijn gevoelens voor jou, en hij begreep het volkomen.

Ook in die tweede vakantie sprak ik niet tegen jou ... wél schreef ik een brief. In het Duits. Met een woordenboek ernaast. In die brief vertelde ik hoe mooi ik je vond. Mijn papa heeft de brief zelfs nagelezen – hij kon een beetje Duits – want ik wilde natuurlijk niet dat er té veel fouten in stonden. Ik heb hem niet aan jou persoonlijk durven afgeven, maar wel aan de boer, op onze laatste vakantiedag. Hij zou hem aan jou geven. Heeft hij dat gedaan? Ik had er trouwens mijn thuisadres in gezet: zo kon je me eventueel antwoorden, mocht je daar zin in hebben. Helaas. Ik heb lang gewacht ... maar er is nooit één brief teruggekomen.

Ik weet niet hoe het vandaag met je gaat? Of je nog je blonde krulletjes hebt? Wellicht ben je gelukkig getrouwd en heb je kinderen – net zoals ik. Dat hoop ik alleszins voor jou.

Viel Glück, Myrtha!

Warme groet,

Ben