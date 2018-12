“Is meer seks beter voor je relatie?” en nog 7 prangende seksvragen aan onze expert

06 december 2018

Seks, het is een onderwerp dat de tongen losmaakt. Maar hoe vaak per week is nu de norm? Kom je iets in je relatie tekort als je naar porno kijkt? En staat fantaseren over iemand anders gelijk aan bedrog? Wij stelden 8 vragen over seks aan onze seksuoloog.

Is seks de graadmeter van een relatie?

Hilde Toelen, psycholoog, seksuoloog en relatietherapeut bij het Centrum voor klinische seksuologie en sekstherapie van het UZ Gasthuisberg in Leuven: “Seksualiteit en een relatie zijn op zich twee verschillende concepten. Het is niet omdat de seks goed zit, dat de relatie ook goed zit of omgekeerd. Aan de andere kant kan je ook niet ontkennen dat ze met elkaar verbonden zijn en een invloed op elkaar uitoefenen. Als het seksueel goed loopt, heeft dat vaak een positieve invloed op de relatie. Zit er iets scheef in de relatie, dan loopt het in de slaapkamer ook vaak stroef.”

Hoe meer seks, hoe beter je relatie dan?

Hilde Toelen: “Ik zou eerder zeggen: hoe beter de vrijpartijen afgestemd zijn op de wensen van de twee partners, hoe beter hun relatie. De frequentie ervan heeft daar weinig mee te maken. Als je samen tot een patroon komt waarmee je allebei tevreden bent, zit je goed.”

Is twee tot drie keer per week vrijen de norm?

Hilde Toelen: “Dat is een mythe. Als je wetenschappelijk onderzoek bekijkt, kom je tot de conclusie dat het gemiddelde koppel ongeveer één keer per week de liefde bedrijft. Daarbij kan je trouwens de kanttekening maken dat wie meedoet aan dergelijk onderzoek zich sowieso al op zijn gemak voelt bij dat thema. Wie wat weigerachtiger is om over zijn seksleven te praten of problemen tussen de lakens ervaart, zal minder snel geneigd zijn om er een vragenlijst over in te vullen. Waarschijnlijk ligt het gemiddelde dus nog wat lager. Dat gezegd zijnde: waarom zou je eigenlijk aan een norm willen voldoen? Het zorgt ook alleen maar voor meer druk binnen de relatie. Het enige wat telt, zijn jij en je partner. Maak liever jullie eigen norm door naar een patroon te zoeken dat voor jou en je geliefde het best werkt.”

Staat fantaseren over iemand gelijk aan bedrog?

Hilde Toelen: “Ik denk dat het onmogelijk is om niet ‘ooit eens’ te fantaseren over iemand anders binnen een lange vaste relatie. Met wat gedagdroomd doe je dus heus niets verkeerd. Aan de andere kant, kan het wel je partner kwetsen. Daarom wordt er ook zelden of nooit over gesproken. Maar weet dat fantaseren bijna altijd onschadelijk is. Je gefantaseer wordt alleen problematisch als het afstand creëert binnen je relatie.”

Kom je iets te kort in je relatie als je naar porno kijkt?

Hilde Toelen: “Naar porno kijken hoeft niet per se te betekenen dat je iets tekortkomt in je relatie. Porno is een makkelijk kanaal voor opwinding waar je maar weinig moeite hoeft in te steken. In een relationeel-seksueel contact doe je dat wel. Meestal heeft het dus niets met je relatie te maken. Als je mensen vraagt of ze porno dan wel echt seksueel contact verkiezen, zullen ze bovendien vrijwel altijd voor dat laatste opteren.”

En wijst masturbatie op een tekort in een relatie?

Hilde Toelen: “Masturbatie wijst meestal niet op een tekort in een relatie. Het kan zelfs een goed compromis vormen als er een ongelijkheid bestaat in seksueel verlangen. Masturbatie gebeurt ook vaak om spanning of stress te reduceren. Daarom zie je dat de jeugd tijdens de examenperiode zo regelmatig masturbeert. Dat heeft op zich weinig te maken met seksueel contact, een onbevredigd verlangen of een tekort in een relatie.”

Is het normaal dat je in een lange relatie minder zin hebt in seks?

Hilde Toelen: “Aan het begin van een relatie speelt verliefdheid een grote rol, die het seksleven een enorme boost geeft. Bovendien is het op dat moment nog niet duidelijk of die andere persoon wel echt voor je zal kiezen. Omdat seksualiteit bindt, zal die vrijpartij een prima bevestiging vormen voor de vlinders in je buik. In een langere of meer stabiele relatie heb je een hele geschiedenis samen en tal van bouwstenen die jullie samen gelegd hebben. Daardoor verschuift het bindende effect van seks wat naar de achtergrond, en daalt het verlangen ernaar een beetje.”

Moet seks altijd spontaan en spannend zijn?

Hilde Toelen: “Zonder saaie seks bestaat er geen spannende seks, want zelfs de meest gewaagde standjes of gedurfde locaties gaan na herhaling vervelen of als routine aanvoelen. Bovendien hangt een goed seksleven niet per se af van een uitgebreide kennis over de kamasutra of het lef om te vrijen op openbare plaatsen. Het kan een mooie afwisseling vormen, maar belangrijker is dat het voor jullie als koppel goed aanvoelt. Dat is voor iedereen anders. De vraag is ook in hoeverre een vrijpartij spontaan kan zijn. Er neemt altijd wel iemand het initiatief, en dan is het afwachten of de ander er al dan niet op ingaat. Sommigen vinden het ook fijn als een vrijpartij gepland is, omdat dat voor hen tot onbezorgdheid leidt. Ze kunnen hun kopzorgen dan even vergeten en zich volledig laten gaan. Eigenlijk maakt het niet uit hoe en wanneer het gebeurt. Als jullie je er allebei maar prettig bij voelen.”