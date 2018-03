'Ineens merkte ik hoe moe ze was. Ons dubbelleven had haar uitgehold' LUST EN LIEFDE | Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

25 maart 2018

14u00 0 Seks & Relaties Jarenlang had hij een verhouding met een geweldige vrouw, maar Tommy (44) was nooit van plan zijn gezin voor haar in de steek te laten. Toen hij uiteindelijk toch die stap wilde zetten, was het te laat.

Ik houd van de vrouw met wie ik getrouwd ben, maar toen ik tien jaar geleden Devi leerde kennen, kwam er ineens een parallelle wereld bij. Ik werd verliefd, zonder overigens uitgekeken te raken op mijn vrouw. Mijn vrouw en Devi hadden niets met elkaar te maken, kenden elkaar niet en zouden elkaar nooit ontmoeten. Als ze elkaar al in de weg zaten, was dat louter in mijn hoofd, dat langzamerhand steeds meer uitgeput raakte van het heen en weer switchen, van het verlangen, van het al mijn beslissingen toetsen - zelfs de kleinste - aan de vrouw die ik maar eens in de paar weken zag. Zij en ik reden vaak naar de kust, dat waren de mooiste momenten. Als het slecht weer was nam ik een tentje mee, maar in mijn herinnering schijnt altijd de zon. Het besef acht uur lang samen met haar te kunnen doorbrengen, zonder gestoord te worden, zonder betrapt te kunnen worden, was een groot lichtend feest.

