"In onze slaap­zakken kropen we naar elkaar, hij hield me stevig vast, ik begon hevig te trillen en te beven" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

17 juni 2018

11u49 0 Seks & Relaties Net toen de man van Esther (50) minder zou gaan werken, werd hij terminaal ziek. In die allerlaatste weken vonden ze de Grote Liefde bij elkaar. Maar wat moet ze nu na zijn dood?

Mijn man overleed een half jaar geleden op het ­hoogtepunt van onze liefde. Wij waren tien jaar samen, hij was een stralende, maar niet altijd makkelijke man die 100 uur per week werkte. Op een dag kreeg ik een ingeving en besloot dat ik beter bij hem in de zaak kon gaan werken, dan zagen we elkaar nog eens en dat bleek een goede oplossing. Ik was blij met wat we hadden en de tekortkomingen nam ik voor lief. Net toen hij besloot het rustiger aan te doen, en we verhuisden naar een kalmer deel van het land, werd bij hem een niet te genezen tumor geconstateerd.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

