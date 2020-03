“Ik weet wat het is om bedrogen te worden, en om te bedriegen. Maar dit wil ik nooit op het spel zetten”, Evi Hanssen en haar partner nu in NINA

Seks & Relaties Liefde laat zich niet leiden. Maar heel soms is een klein duwtje handig. Anderhalf jaar geleden werd Evi Hanssen ‘gekoppeld’ aan Kurt Loyens. Eén date. And the rest is history. In de verte luiden er zelfs trouwklokken. “De eerste avond al hebben we beslist om samen te blijven.”

We zijn geen vijf minuten aan het praten of ze zijn het er lachend over eens: “Sorry, dit wordt een klef interview.” Een gewaarschuwd journalist is er twee waard, maar in het gezelschap van dit smoorverliefde koppel is het moeilijk om níét mee te vliegen met hun vlinders. Dekseltje, potje. Match made in Hanssen. Ook al vormen ze – elk met twee kinderen uit een vorig huwelijk – een heus knutselwerkje onder één dak. “Er zijn veel boeken geschreven over nieuw samengestelde gezinnen. Wel, wij hebben geen handleiding nodig gehad. Alles is vanzelfsprekend.”

Evi Hanssen kennen we al langer dan vandaag. Sympathieke spring-in-’t-veld. Mooie vrouw – die lách! – en eeuwige flapuit. Een bezige bij ook – ze presenteert Het Heilig Huis van Hanssen op Joe, maakt in Mamma Mia! haar musicaldebuut, legt op VIER moeilijke thema’s bloot in onder meer Help! Mijn kind kijkt porno en werkt ook nog voor de Nederlandse televisie.

Kurt Loyens kennen we nog niet – tenzij je Evi’s sociale media een beetje volgt. “Dit is hem. De man die áltijd zo heerlijk staat te koken op mijn Instagramposts”, glimlacht ze trots. Als production designer in de film- en televisiewereld is Kurt vooral de man achter de schermen. Weg van de spotlights. Tot vandaag.

Evi: “Vroeger speelde ik verstoppertje met mijn lieven, nu wilde ik het na een paar dagen al van de daken schreeuwen. ‘Mannen! Ik heb een lief!’ Het zit echt goed tussen ons. Daarom ook deze eerste fotoshoot samen. (tegen Kurt) Ge hebt dat keigoed gedaan, schatteke.”

Kurt: “Er is voor alles een eerste keer, zeker? (lachje)”

Een eerste keer ook om mij uit te leggen wat een production designer precies doet?

Kurt: “Als production designer bepaal ik de look-and-feel van een film. Ik ontwerp decors, richt filmsets in ter plaatse, zoek locaties om te draaien. Ik heb een volledig team onder mij dat de decors opbouwt en de rekwisieten zoekt. De ene keer moet er een oceaan gebouwd worden, de andere keer een middeleeuwse stad, en soms moeten we de jaren negentig volledig laten heropleven op de set.”

Evi: “Zeg maar eens welke succesvolle series je al gedaan hebt. Zal ik beginnen? Van vlees en bloed. Studio Tarara ook. En wat zei iedereen over die reeks, los van alles? Hoe fantastisch dat decor was.”

Kurt: “En Loft, van Erik Van Looy. Zowel de Belgische, de Nederlandse als de Amerikaanse versie. Als we dan toch aan het stoefen zijn? Ik heb vorig jaar het Gouden Kalf gewonnen.”

Evi: “Dat zijn zo’n beetje de Oscars van Nederland. En het jaar daarvoor won hij een Ensor (voor de Nederlandse film ‘Storm: Letters van Vuur’, red.). Als mensen vragen wat hij precies doet, leg ik het zo uit: Kurt wordt gebeld door een regisseur. Hij leest het script van een film of serie en op basis daarvan maakt hij in zijn hoofd een kleurenpalet, een moodboard. Hij bepaalt de volledige sfeer, zoals hij die vindt passen bij het script, waarop de regisseur zich daarna baseert.”

Jullie leerden elkaar gek genoeg niet kennen in de tv-wereld.

Kurt: “Wij hebben elkaar vast en zeker gekruist, zonder elkaar op te merken. We zijn in feite ‘gekoppeld’. Enfin. Mijn beste vriendin heeft hiervoor gezorgd.”

Evi: “Ik kende haar niet, maar zij en ik raakten aan de praat op een feestje. Na een paar uur zei ze: ‘Jij zou mijn beste vriend Kurt moeten ontmoeten. Geef je mailadres en dan breng ik jullie in contact.’ Ik dacht: whatever, waarom niet? De volgende dag een mail, naar mij en Kurt: ‘Hallo, ik vind dat jullie elkaar moeten leren kennen ...’”

Kurt: “‘... en nu hebben jullie elkaars gegevens. Dus trek jullie plan.’ Ik kende de naam ‘Evi Hanssen’ maar ik had nooit Mijn Restaurant of Expeditie Robinson gezien. Ik dacht eerlijk gezegd eerst eventjes dat het over Evy van Start to Run ging (Gruyaert, red.). Maar ik ben Evi dus even gaan opzoeken. Ik zag haar foto. Wow. Wat een knappe. (lachje)”

Evi: “Ik heb jou bewust niet gegoogeld. Voor één keer wilde ik eens geen enkel vooroordeel hebben door online informatie op te snorren. Jij stuurde een eerste mail en twee dagen later hebben we afgesproken. Diezelfde avond heb jij het aangevraagd. We zijn hand in hand naar huis gefietst. Vanaf dan hebben we nooit achteromgekeken. Nooit getwijfeld.”

Hoe verklaar je dat?

Kurt: “Die vriendin van me heeft dat goed ingeschat? Het voelde vanaf minuut één gewoon juist. Het was ook het juiste moment, in ons beider leven. We hadden allebei veel ballast losgelaten van vorige relaties. We waren hier allebei klaar voor.”

Evi: “(knikt) We staan op eenzelfde punt in ons leven: wij hebben elk onze kinderen, elk onze carrière, elk ons huis. We hebben tijd genoeg gehad, elk als gezinshoofd van ons apart gezinnetje. We willen niet nóg een kind samen of zo, die issues spelen allemaal niet. En er zijn gek veel ‘tekens’ dat het zo moest zijn: ik ben opgegroeid in Halle-Zoersel, zijn familie is ook van Halle-Zoersel. Mijn broer heeft gevoetbald met Kurts neef, in dezelfde ploeg. Zijn vader heeft dezelfde huisdokter als mijn vader. Zijn vader zit in de harmonie waar ik vroeger klarinet speelde ...”

Kurt: “Onze werelden matchen. Het is ook fantastisch hoe goed het tussen onze kinderen klikt. Ik heb twee dochters, Juliet (14) en Lore (19) en Evi heeft twee zonen, Mac (9) en Scout (11). De jongens kijken ernaar uit als de meisjes komen. En mijn dochters vinden die jongens echt superschattig. Ze zijn oprecht blij voor mij dat ik Evi tegengekomen ben. Dat het zo vlot gaat voor alle partijen? Dat heb ik nooit eerder meegemaakt.”

Evi: “Er is een heel toffe gezinsdynamiek. We houden ervan om allemaal samen aan tafel te zitten. Samen eten. Familiegesprekken voeren. Gezelschapsspelletjes spelen. Er is ook niks van concurrentie onder die kinderen. Op zaterdagochtend gaan we met de jongens ’s morgens vroeg naar het voetbal. En de meisjes? Die vinden dat niet erg. Want die kunnen dan thuisblijven en rustig uitslapen. Ik heb ook niet het gevoel dat ik een plusmama moet zijn, en jij wil ook geen pluspapa zijn voor de jongens.”

Kurt: “Nee, ik wil gewoon den toffe zijn. Naar een voetbalmatch gaan kijken? Dat heb ik met mijn twee dochters nooit kunnen doen. Nu wel.”

Evi: “En omgekeerd vragen zijn meisjes aan mij: ‘Evi, heb jij rode lippenstift? Een stijltang? En ik héb dat allemaal, hè.”

Geloofden jullie nog in de grote liefde voordat jullie elkaar ontmoetten?

Kurt: “Heel eerlijk? Ik was mijn geloof toch wat verloren. Ik rekende er alleszins niet meer op.”

Evi: “Ik ook niet. En ik dacht: ik moet sowieso nog lang wachten, tot alle toffe mannen gescheiden zijn. (lacht)

Ik was ervan overtuigd dat alle ‘goede’ mannen volop aan het trouwen of verbouwen waren, of nog heel kleine kindjes hadden. Ik dacht ook: ja, hallo, ik ben bijna veertig en ik heb twee zonen. Welke man heeft zin om hiervoor te gaan?”

Je gaf weleens aan eenzaam te zijn, de laatste jaren.

Evi: “(knikt) Absoluut. Eenzaamheid stak vaak de kop op, ondanks het drukke leven dat ik leid. Ik zeg niet dat ik met een depressie kampte, maar nu Kurt in mijn leven is, besef ik pas hóé zoekende ik eigenlijk was, innerlijk. Ik was niet de hele tijd ongelukkig, maar er was toch een zekere leegte in mijn hart. Een kilte. Dat heb ik me pas

gerealiseerd, door Kurt te ontmoeten.”

Je zei ooit eens tegen me: “Ik heb geen relatie nodig om gelukkig te zijn.”

Evi: “Dat voelde op dat moment echt zo aan, hoor. Ik kon perfect gelukkig zijn in mijn eentje. Een relatie was een mooi surplus, maar ik wilde mijn geluk er niet meer van laten afhangen.”

Kurt: “Ik denk dat ik me precies hetzelfde wijsgemaakt heb. Mogelijk als een soort zelfbescherming? Het was ‘ik met mijn twee kindjes’ – en dat was genoeg. Maar als ik heel eerlijk ben met mezelf, weet ik: ik was niet ten volle gelukkig toen. Niet dat ik compleet miserabel of radeloos was voordat ik Evi kende. Ik was oké. Maar ik miste iets. Of beter: iemand.”

Evi: “(knikt) Ik besef nu pas: amai, wat heb ik zitten kloten in de liefde? Ik hoor het mezelf soms zeggen tegen mensen: als je het niet écht voelt voor iemand, doe het dan beter niet. Settel niet voor ‘het is oké’. Blijf niet aan

iemand plakken als het niet honderd procent goed zit. Ga niet voor minder. Alleen nog voor pats-boem, alles erop en eraan. Een relatie moet kloppen, het moet vanzelf gaan – al de rest is tijdverlies. Ik zeg niet dat ik altijd op ‘foute’ mannen viel in het verleden. Maar het waren alleszins niet de juiste. (lacht)”

Kurt: “Wat ik een heel fijn gevoel vind? Ik kan bij jou echt honderd procent mezelf zijn in onze relatie. Ik hoef niet op te passen, niet op de tippen van mijn tenen te lopen, nergens bang voor te zijn.”

Evi: “Jij hebt ook een heel zot kantje. Je kan compleet uit de bol gaan. Dansen. Een feestje bouwen. Ik vind dat heerlijk, want dan hoef ik me ook niet in te houden.”

Weliswaar zonder alcohol: je drinkt een jaar geen druppel. Waarom?

Evi: “Na mijn zeilreis van 21 dagen (voor het nieuwe programma ‘Over de Oceaan’ van Woestijnvis, red.) dacht ik: laat ik eens een jaar niks drinken. Ik wist toen al dat Mamma Mia! er zat aan te komen. En ik ben op dat vlak nogal een strever: ik wil dat echt góéd doen. Elke dag op punt. Met een heldere geest. Ik heb geen musicalervaring, dus ik wil zo goed als ik kan op dat podium staan.”

Kurt: “Ze is de béste op dat podium.”

Evi: “(lacht) Weet je wat het ook is? Ik drink iets te graag. Het is makkelijker voor mij om helemaal níét te drinken. Want zo af en toe? Ken ik niet. Ik ben ook zo opgevoed: ‘Mannekes, het is zondag, het is 12 uur, tijd voor een aperitiefje.’ Kom ik thuis na een goede dag? Mmm, een lekker wijntje. Bij het eten, voor het eten, na het eten. Was het een slechte dag? Oók een glaske wijn. Het is donderdag? En we gaan uit eten? Ik heb altijd wel een reden om te drinken. Maar nu dus een jaartje niet.”

Wat zijn de positieve effecten – mocht je andere mensen ertoe willen aanzetten om hetzelfde te doen?

Evi: “Oh, maar niemand hoeft mijn voorbeeld te volgen. Want ik zie ook heel veel heil in drank. Een beetje – of een keertje heel veel – drank is leuk, hè. Ik ken de geneugten. Maar het grootste voordeel? Dat ik beter en dieper slaap en niet meer lig te malen. Maar alles is wel een beetje saaier. Na een voorstelling van Mamma Mia! heb ik weinig zin om met een colaatje op café te staan. De dag erna zie ik anderen van de crew toekomen met een kater en denk ik: bon, blij dat ik het eens niet ben. Geloof me, ik heb vaak de zon zien opkomen, er zijn genoeg zatte verhalen over mij. En die zijn allemaal waar. (lacht)”

Jij hebt een heel drukke werkagenda, en Kurt ook. Weegt dat op zoveel levendige liefde?

Evi: “Er is vooral wederzijds begrip. De ene keer moet hij drie weken naar Boedapest voor een filmproject, de andere keer moet ik weg voor het Nederlandse reisprogramma 3 op Reis. We weten van elkaar wat draaidagen zijn en hoe die kunnen uitlopen. En verder wíl ik ook rekening houden met hem – ik spreek niet zomaar iets af zonder eerst zijn planning te checken. Ik was niet van plan om dat ooit nog te doen voor een man. Maar kijk.”

Je hebt je, na afloop van je exclusiviteitscontract bij VTM, op een ander genre televisiewerk gesmeten. Bevalt het?

Evi: “Ik heb gevonden wat ik zocht: relevante televisie. Meer diepgang. Ik hoop nog meer reportages te maken voor Het Nieuwshuis (productiehuis van Eric Goens, red.). Ik vind het fijn dat ik de kans krijg om me te ontplooien. Terwijl iedereen me twintig jaar kende van ‘de voorgekauwde dienstmededeling’ – als presentatrice van programma’s – kan ik nu een twist geven aan mijn carrière. Al ben ik ook dankbaar voor die eerste periode, hoor: die ervaring zorgt ervoor dat ik nu kan doen wat ik doe.”

Als je een reportage maakt over sexting, komt dat thema bij jullie thuis dan ook op tafel?

Kurt: “We hebben die afleveringen van Help! Mijn borsten staan online samen thuis bekeken, met mijn jongste dochter erbij. Automatisch komt er dan toch een gesprek op gang. En dat is best schoon. Als dat het effect is van zo’n programma in alle gezinnen? Dan maak je heel nuttige tv.”

Evi: “Ik ben blij dat ik zulke reportages maak, want het dwingt me om dat gesprek ook met mijn jongens aan te gaan. Op een toffe manier. Als ik hen sprak over het sturen van naaktfoto’s, reageerden ze vol afschuw: ‘Mama! Waarom zou je nu een naaktfoto naar iemand sturen?’ (lacht) Maar toen we met Juliet naar de uitzending keken, vertelde ze ineens dat het op haar school ook al eens gebeurde. Dat er naaktfoto’s rondgingen op de speelplaats. Kurt vroeg of jongens haar ook weleens vragen om zulke beelden te sturen. ‘Ja, natuurlijk.’ Dat is even schrikken, maar tegelijk heb je wel eindelijk dat gesprek. Zo belangrijk.”

Zo was er ook Help! Mijn kind kijkt porno. Zeg eens, onder ons: wordt er porno gekeken in huize Hanssen-Loyens?

Kurt: “Sinds ik Evi ken niet meer. (lacht)”

Evi: “En sinds ik Help! Mijn kind kijkt porno gemaakt heb, heb ik er de buik van vol! Mijn ogen zijn nogal opengegaan. Mensen zeggen soms: ‘Ach, vroeger hadden we toch ook seksboekskes?’ Akkoord. Maar wat je nu ziet op websites zoals Pornhub? Dat overstijgt mijn goorste fantasie. Dat kan je niet vergelijken met een vuile video van vroeger.”

Kurt: “Waar is de tijd? Met alle vrienden samen naar de videotheek. Samen naar zo’n film kijken – die víér uur duurde. En dan een ware afvalrace.”

Evi: “Twaalfjarigen kunnen van ’s morgens tot ’s avonds de hardste porno zien die ze willen. Wetenschappelijk onderzoek zegt dat het niet veel uitmaakt in hun verdere seksleven. Maar dat wéten wij toch nog niet? Pas later zal blijken wat de effecten zijn op deze jonge generatie. Ik sprak met een kerel die al dertig jaar porno produceert en hij zei: ‘Ik merk aan de gasten die casting komen doen, dat ze alles geleerd hebben van porno.’ En hoe ziet dat eruit? (slaat met vuist in handpalm, red.) Rammen. Ander standje. Rammen. Ander standje. Rammen. Dan haar

gezicht vol je-weet-wel. En hopla, het filmpje is gedaan. Op de achterzijde van een videoband kon je vroeger lezen wat je mogelijk kon verwachten. Nu tik je ‘pornhub’ in. Klik. Er wordt geen minimumleeftijd gevraagd en je ziet alles. Honderden opengesperde ... – sorry – waarin allerlei lichaamsdelen gepompt worden – sorry, ik heb er geen ander woord voor. Dat zijn zaken waar we onze kinderen op móéten voorbereiden.”

Kurt: “Kinderen zullen niet uit zichzelf toegeven dat ze ernaar kijken – dat hoeft ook niet – maar je merkt wel aan hun reacties dat ze zoiets sowieso al eens gezien hebben. ‘Om te lachen’, zeggen ze dan.”

Evi: “Omdat het ook via gifjes binnenkomt. Zo gaat porno rond in klaslokalen en op speelplaatsen. Wil jij dat als veertienjarige niet zien? Pech gehad. Het wordt onder je neus geduwd. Mijn jongens zijn te jong om bewust naar porno te surfen, maar het kan op andere manieren hun pad kruisen. Onlangs in de auto vroeg ik: ‘En, jongens, ooit al pornofilmpjes gezien? Van naakte mensen die seks hebben?’ Ze zeiden ‘Bah, néé’, maar in de achteruitkijkspiegel zag ik hen blikken uitwisselen. Bleek dat ze wel al eens foto’s gezien hadden. Ik zei: ‘Dat is niet erg, maar volgende keer zeg je dat eventjes.’ En wat zei Kurt?”

Kurt: “Dan kijk ik mee! (lacht)”

Evi: “We schoten allemaal in de lach, en eigenlijk is dat goed. Het onderwerp is aangeraakt. De spanning is eraf. De jongens weten dat alles bespreekbaar is.”

Jullie spreken hier al heel de dag in superlatieven over elkaar. Er moet toch iets níét goed zijn?

Evi: “Wij hebben geen ruzies. Geen ergernissen. Als er al eens een woord iets luider gezegd wordt, is dat omdat één van ons moe is. Dat duurt dan maximaal tien seconden.”

Kurt: “Twee zatte ruzietjes, meer zal het echt niet zijn.”

Evi: “Eentje weet ik nog. We waren uit geweest met de fiets. Ik had een nieuwe fiets en wilde per se met de fiets naar huis. ‘Schat, ge zijt te zat, we nemen een taxi’, zei Kurt. Dat was de ruzie. (lacht)”

Steken we zoveel vrede even gemakshalve op de ‘eerste verliefde bubbel’?

Evi: “We zijn niet meer zo ‘pril samen’, hè. We wonen ook samen. Ik heb mijn loft laten verbouwen: twee extra slaapkamers en een badkamertje, voor Juliet en Lore. Kurt verhuurt zijn huis. We zijn er voluit voor gegaan.”

Kurt: “We zijn ook al wat ouder. Waar ik me vroeger mogelijk aan geërgerd had, laat ik nu misschien passeren. Waarom zou ik daar moeilijk over doen?”

Evi: “We verliezen ons niet in details, wij willen gewoon genieten. Plezier maken. En gelukkig zijn. The time is now. Klinkt misschien fatalistisch maar we zijn geen twintig meer. Zó lang hebben we nu ook weer niet meer, hè. Wij leven heel bewust. Onze liefde is goed, stevig en simpel. Maar het leven is er ook nog – hoe verliefd we ook zijn. Natuurlijk zitten we soms met onzekerheden over ons beroep, of met kopzorgen. Mijn mama is momenteel gezond (Evi’s mama had borstkanker, red.), maar Kurts mama heeft alzheimer.”

Kurt: “Ze is nu tachtig, maar de ziekte is vastgesteld op haar 72ste. Die eerste twee jaar waren voor mijn moeder heel erg – ze besefte wat er aan het gebeuren was – maar nu is dat besef helemaal weg. En nu is het voor mijn vader heel zwaar. Die vereenzaamt omdat hij geen gesprek meer kan hebben met zijn eigen vrouw. Ook met die zorgen kan ik bij Evi terecht, en dat is een heel veilig gevoel.”

Plannen jullie nog te trouwen?

Evi: “(snel) Graag.”

Kurt: “Dat gaan we weleens doen, hè. Maar we zeggen nog niet wanneer.”

Evi: “Er is ook nog geen datum. Ik zou het graag willen zeggen, maar…”

Kurt: “Jaja, ik moet het nog officieel vragen. (grijnst)”

Jullie waren al eens getrouwd: jullie weten hoe het moet.

Kurt: “Of we weten hoe het níét moet? (lacht) Ik heb ooit gezegd dat ik nooit nog wilde trouwen, maar kijk. Niks moet en er is geen haast bij. Maar we hebben er allebei zin in om het nog eens te doen.”

Evi: “Wij hebben elkaar echt gevonden: dat is echt de juiste zin. De eerste avond al hebben we besloten om een koppel te worden. En te blijven.”

Hoe belangrijk is eeuwige trouw voor jullie?

Kurt: “Heel belangrijk. Ik zou het erg vinden als ons dat niet lukt. Ik hoop dat Evi het zou komen vertellen, maar ik zou het er zo zwaar mee hebben. Ik hoop echt dat dat soort zaken ons pad niet kruisen. Ik heb daar niet zoveel zin in. Iedereen kent wel een koppel in zijn of haar omgeving die alles toelaten, of tolereren, maar dat blijft niet duren. Ik heb genoeg voorbeelden van mensen die ruimdenkend zijn, maar geen enkel voorbeeld marcheert goed. Je loopt zo hard het gevaar dat een van de twee toch verliefd wordt op iemand anders. Dus als het kan? Liever niet te zot.”

Evi: “Ik heb met Kurt ook helemaal die behoefte niet. Ik weet nu: als het goed zit, zit het goed. Ik weet wat het is om bedrogen te worden, ik weet wat het is om zelf een lief te bedriegen. Maar Kurt en ik hebben nu zo’n mooie kans gekregen, ik zou dit nooit op het spel zetten. We zijn ook niet meer nieuwsgierig naar andere mensen. Niet dat we veel spreken over onze bedpartners van vroeger, maar we weten van elkaar: wij hebben ons deel gehad. We hebben een leuk leven gehad, als vrijgezel. De drang om nog iets anders te gaan ontdekken of het spannende op te zoeken? Dat is weg. Dat zit niet meer in mij.”

Welke lessen hebben jullie nog uit de liefde getrokken?

Kurt: “De vraag is of ik wel lessen getrokken heb uit het verleden? Is dit niet te halsoverkop allemaal? Ik wil daar niet over nadenken. Natuurlijk wil ik mijn kinderen niet nog eens een breuk aandoen. Maar ik heb het hen al na vijf dagen moeten vertellen. Ik kon het niet verstoppen – zo verliefd was ik. (denkt na) Kijk, Evi is mijn grote liefde. Er worden boeken geschreven over nieuw samengestelde gezinnen. Wel, wij hebben geen handleiding nodig gehad.”

Conclusie: de vriendin die jullie samenbracht verdient op jullie trouwfeest een plekje aan de eretafel. Minstens.

Kurt: “Meer nog: ze verdient een standbeeld! (lacht)”

Evi: “Je lacht, maar we zijn haar zó dankbaar. We hebben haar meteen een fles champagne, een ketting en een schoon armbandje gegeven.”

Kurt: “Ik denk dat we haar als getuige moeten vragen ...”

Ik voel het: dat huwelijksaanzoek is niet ver weg. Alle geluk, samen.