"Ik was niet verbaasd door zijn dood. Op een of andere manier had ik het onheil voelen aankomen" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

16 september 2018

10u06 1 Seks & Relaties Dee (58) verpandde haar hart en bed één dag per week aan een getrouwde man. Veilig en comfortabel, dacht ze. Tot een lawine niet alleen hem verpletterde, maar ook haar zo goed als alles ontnam.

"Tien jaar lang kwam hij elke zondagochtend rond een uur of halfelf bij me. Van zijn fiets stapte hij regelrecht mijn bed in, en buiten dat bed, buiten mijn kleine appartement zagen we elkaar nooit. Tussen hem en mij bestond iets wat ik niet anders kan uitleggen dan frisse levendigheid, iets wat ik niet kende van andere liefdes. Toen we elkaar in 1992 ontmoetten, had ik net een nieuw vriendje. Ik keek in de groene ogen van deze vreemde, en dacht, hoe kan ik verliefd zijn op de een en toch in de war raken van de ander?

