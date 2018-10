'Ik val alleen op blond': waarom iedereen een bepaald type heeft en wat dat zegt over je liefdesleven NA

23 oktober 2018

16u03

Daten kan behoorlijk stressvol zijn. Want of je nu net of al jaren single bent, je opnieuw op de datingmarkt gooien kan best intimiderend zijn. Op een bepaald moment moet je immers beslissen wat je zoekt in een relatie én in een partner. Als je dat doet, ontdek je misschien dat je een bepaald type hebt. Maar hoe komt dat nu? En is het een goede zaak of leer je beter om toch wat minder kieskeurig te zijn? Twee experts lichten het fenomeen toe.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat het hebben van een bepaald type veel verder gaat dan alleen maar te willen daten met iemand die groot is, bruin haar en een baardje heeft en dat het een volkomen normaal verschijnsel is. “Een type hebben, betekent dat je je aangetrokken voelt tot specifieke kenmerken van een persoon, zowel goed als slecht”, vertelt Tyler Turk, CEO en oprichter van Crated With Love. “Die kenmerken komen meestal voort uit mensen die je kent uit je jeugd, vriendenkring, familie of uit mensen naar wie je opkijkt. Kortom, het zit bijna in je DNA om een bepaald type te hebben, je hoeft je dus zeker niet abnormaal te voelen als je het hebt.”

Maar hoewel het volkomen normaal is om een type te hebben, is het wel belangrijk om na te gaan of het kenmerk waartoe je je aangetrokken voelt wel gezond is voor je. “Het belangrijkste is om een stap te kunnen terugnemen en te begrijpen waarom je je aangetrokken voelt tot een bepaald type, en of dat type ook in staat is om een duurzame relatie met je aan te gaan”, aldus Turk.

Bad boys

Dating- en relatieschrijver Demetrius Figueroa gaat nog een stapje verder. Volgens hem kan het hebben van een type namelijk voorspellen hoe jouw liefdesleven uiteindelijk zal verlopen. “Een type hebben, is op zich niet goed of slecht, maar het kan wel goed of slecht zijn voor het verloop van je liefdesleven”, vertelt hij. “Als je op zoek bent naar een langdurige, serieuze relatie en je altijd op bad boys valt tot wie je je wel fysiek aangetrokken voelt, maar die zich niet willen binden, dan is het uiteraard geen goed idee om je te laten leiden door je type. Wees op dat moment dan ook niet bang om eens uit je comfortzone te stappen en met andere soorten mannen of vrouwen op date te gaan.”

Misschien voel je je eerder aangetrokken tot het atletische type en kies je er steevast voor om alleen met hen op date te gaan. Voelt dat goed, ga er dan voor. Maar als al je vorige dates of relaties met sporttypes fout afliepen, probeer dan eens met iemand helemaal anders af te spreken. Je mag jezelf niet beperken tot het type waar je op valt, zeker niet als het zorgt voor teleurstellende relaties. “Als je het gevoel hebt dat je een type hebt, maar dat je relaties altijd slecht aflopen of niet gezond zijn, is het tijd om de redenen te achterhalen waarom je je zo aangetrokken voelt tot die bepaalde kenmerken van een persoon en hoe je in de toekomst wél een goede relatie kan vinden”, zegt Turk.

Maak ook geen afvinklijstje van je toekomstige. “Het is oké om een aantal kwaliteiten aan te geven die je wil zien in je toekomstige partner, maar word ook niet te kieskeurig. Als je type zo specifiek is, wordt het vaak onmogelijk om je ware te vinden. Het is niet zo moeilijk om iemand te vinden die lang is en bruin haar heeft, maar het wordt een pak moeilijker als die persoon ook nog eens sportief moet zijn, houdt van verre reizen, extrovert is, een universitair diploma en een dikbetaalde job heeft”, aldus Figueroa.

Neem dus de tijd om te ontdekken wat je type echt betekent voor jou en je relaties. Wees daarbij kieskeurig, maar niet té en als je type je nog nooit verder gebracht heeft dan een kortstondige, niet zo goede relatie, is het hoog tijd om je eens de andere types die er op de markt zijn te ontdekken.