"Ik raakte haar deels bewust, deels onbewust, op een plek waar ze nooit eerder geraakt was" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

12 augustus 2018

10u22 1 Seks & Relaties Neeltje (71) en Chris (75) leerden elkaar kennen op een strand in de zomer, ergens begin jaren 70. Geen seconde dacht zij: dit moet ik niet doen.

Neeltje

“Het begon allemaal toen ik begin jaren 70 op een strand bij Vancouver in mijn dagboek aan het schrijven was, en ineens iets langs mijn been voelde strijken. Ik keek op en zag de grote tong van een zwarte labrador en toen ik mijn blik nog verder omhoog sloeg, keek ik in de meest vriendelijke ogen van de man die zijn baas moest zijn. Ik lachte terug, we raakten aan de praat. Ik vertelde dat ik in Canada op bezoek was bij een vriendin in Winnepeg, maar het was daar zo saai dat ik na een paar weken was gevlucht naar een neef in Vancouver.

“De man, die Chris bleek te heten, luisterde aandachtig en nodigde me uit te gaan picknicken en ik herinner me hoe ik als vanzelf ja zei en hem volgde naar zijn auto. Geen seconde dacht ik ‘dit moet ik niet doen’, ook niet toen we vervolgens naar een afgelegen baai reden. Ik was begin de twintig en hij iets ouder. Het was geen liefde op het eerste gezicht, het was mooier dan dat: hij leerde me wat vrijheid was.

