“Ik koos labiele en gekwetste mannen, vermoedelijk in de hoop hen te redden” Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

11 november 2018

09u34 0 Seks & Relaties Therapeute Simone (53) viel keer op keer zelf in de val waar ze haar patiënten ­probeerde voor te behoeden: relaties met narcistische, labiele partners. Tot ze ­eindelijk een man tegenkwam die haar ­verzorgt in plaats van verziekt.

“Zou er zoiets bestaan als een zorgverlenerssyndroom? Vrouwen die overdag therapeut zijn en in hun privéleven het zorgen voor anderen niet kunnen laten? Jawel. Ik ben immers een van hen. Behandelaar van border­liners en PTSS’ers, en tot twee keer toe heb ik wat mannen betreft verkeerde keuzes gemaakt, waar ik jarenlang in ben ­blijven hangen. In plaats van stabiele partners te ­zoeken die de kans op een succesvolle relatie zouden ­vergroten, koos ik labiele, narcistische en gekwetste mannen. Vermoedelijk in de hoop hen te redden.”

