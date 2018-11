“Ik kan niet leven zonder jou” en nog 5 dingen die je nooit tegen je partner mag zeggen Nele Annemans

04 november 2018

11u26

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Je wederhelft en jij zijn al jaar en dag onafscheidelijk en elkaars steun en toeverlaat, maar het is niet omdat je alles kan ventileren bij je one and only dat bepaalde dingen die je zegt je relatie niet kunnen schaden. Deze 6 op het eerste gezicht onschuldige opmerkingen maak je dus maar beter niet.

“Je maakt van een mug een olifant”

Oké, waarschijnlijk heb je wel gelijk. Misschien is de zenuwinzinking van je partner over die te gare groenten een beetje overdreven, maar hou op dat moment je gevoelens voor jezelf. De kans bestaat dat je zelf een gelijkaardige instorting (of vijftig) krijgt in de loop van je relatie. Soms, als je moe of gefrustreerd bent, heb je gewoon even nood aan een luisterend oor (en je partner dus ook).

“Ik heb hier geen tijd voor”

Ja, je grote liefde had waarschijnlijk een beter moment kunnen uitkiezen om te klagen over zijn werk. Maar probeer in plaats van je partner meteen af te blaffen, positief te zijn en te zeggen dat je zeker zal luisteren … binnen een halfuur. Uiteindelijk vind je altijd wel een gaatje om even te luisteren naar je levensgezel, ongeacht wat je moet doen.

“Je doet dit nu echt altijd”

Zelfs al lijkt het alsof jullie elke keer over hetzelfde ruziemaken, trek nooit de ‘altijd’- of ‘nooit’-kaart. Waarschijnlijk is het niet de eerste keer dat je partner de badkamer er als een orkaan bij laat liggen, maar als je zegt dat het áltijd gebeurt, zal het probleem alleen maar escaleren. Vertel in plaats daarvan waarom je het niet leuk vindt, en hoeveel het voor je zou betekenen of welke hulp het zou zijn mocht het niet meer gebeuren. Focus je dus liever op de toekomst, en niet op de fouten uit het verleden.

“Ik kan niet leven zonder jou”

Het klinkt misschien erg lief, maar er is een verschil tussen steun van iemand krijgen of er afhankelijk van zijn. Als je merkt dat je voor alles je partner nodig hebt en denkt dat je niet zonder kan functioneren, is het hoog tijd om een stap terug te nemen en te beseffen dat jij zelf ook een persoon bent, met of zonder je soulmate aan je arm.

“Het is oké, laten we het vergeten”

Je herkent het vast wel: jij en je partner zijn aan het discussiëren over iets wat niet eens de moeite waard is om over te bekvechten dus je wil de discussie gewoon snel beëindigen. Maar door het conflict weg te wuiven, bestaat de kans dat het later weer opduikt. Het is beter om te communiceren over hoe je je voelt en om het probleem meteen op te lossen, hoe klein het ook mag zijn.

“Waarom is het zo moeilijk?”

Vraag het aan iedereen: een relatie is niet altijd rozengeur en maneschijn. Dus probeer in plaats van dat te verwachten, liever de moeilijke dingen aan te pakken. Als je luistert, ondersteuning biedt en over je gevoelens communiceert, zal je je zelfs meer verbonden voelen met je partner.

