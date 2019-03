‘Ik hou van jou’, of toch niet. Daarom is het zo moeilijk om de woorden uit te spreken Margo Verhasselt

07 maart 2019

09u12

Bron: time 0 Seks & Relaties ‘I love you’ is de titel van minstens 47 liedjes, 15 albums en 13 films. We zeggen en horen het continue, zelfs al is het niet per se aan een bepaalde persoon gericht. Het zijn maar woorden, maar toch kan het bijzonder moeilijk zijn om ze uit te spreken.

Er zijn verschillende redenen waarom het tegenwoordig moeilijker is om je liefde uit te drukken. Psychologen ontdekten dat moderne relaties niet meer dezelfde weg als vroeger afleggen. Vroeger leerden mensen elkaar kennen, gingen ze op date, besloten ze niemand anders te daten, vertrouwden ze elkaar en werden verliefd. Niet veel later volgden de woorden ‘ik hou van jou’ en had je een relatie. Eind goed, al goed. Relaties waren duidelijker.

Tegenwoordig is het allemaal wat ingewikkelder. Mensen weten niet precies wat hun relaties voorstellen en of ze überhaupt zullen blijven duren. Misschien spreek je een paar keer met iemand af, duik je tussen de lakens, maar wil je het niet per se benoemen. “Mensen willen van twee walletjes eten”, stelt Scott Stanley, professor psychologie aan de universiteit van Denver. “Het komt erop neer dat mensen denken dat als ze iets niet duidelijk maken, ze ook niet hard afgewezen kunnen worden. Onduidelijkheid voelt veilig aan.” Mensen willen wel nog een toekomst samen, maar die mag ook tijdelijk zijn.

De 30-dagenwissel

Zalando, de Bijenkorf, About You: webwinkels schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond. Wat vinden we daar zo geweldig aan? Dat we kleren kunnen terugsturen, gratis en voor niets, gewoon wel binnen een bepaalde tijd. Een definitieve keuze maken? Dat hoeft niet meteen te gebeuren.

Maar dat heeft ook een invloed op ons liefdesleven. Er is te veel keuze. We willen absoluut de foute keuze niet maken, dus stellen we die liever even uit. Zeggen dat je van iemand houdt, betekent dat je het niet meteen tegen iemand anders kan zeggen (of je hebt de afspraak niet goed begrepen). “Kiezen is verliezen”, stelt psycholoog Stan Tatkin, auteur van We Do. “Als je je liefde gaat verkondigen aan een andere persoon dan maak je het concreet. Het heeft effect, je toont wie je bent. Je kan je woorden in dit geval niet zoals bij een trui voor een ander exemplaar inruilen of je geld terugvragen.”

Degene die het te snel zegt

Er is altijd iemand die een uitzondering is op de regel en die ‘ik hou van jou’ zegt na de derde date, of gewoon constant, of gewoon tegen iedereen. Die persoon kan dat nooit menen toch? Dat is vaak de persoon die volledig het tegenovergestelde meent van wat hij of zij zegt. “Wees bang voor die persoon”, zegt Tatkin. Als je zo’n persoon tegen het lijf loopt, kan dat ervoor zorgen dat je allergisch wordt voor de woorden. Net zoals je nooit je kind zou vernoemen naar iemand die je haat, ga je de zin die ooit zoveel pijn deed niet meer willen uitspreken.

Heb je het moeilijk om de woorden uit te spreken? Dan zijn er manieren om daaraan te werken. Therapeuten zijn van mening dat je niet per se een antwoord moet verwachten wanneer je besluit je liefde te betuigen. Je doet een mededeling over je gevoelens voor jouw emotionele gezondheid. “Mensen begrijpen vaak niet dat het ook voor je zelfbeeld goed is om op te biechten hoe je je voelt.”

“Wees eerlijk en open”, meent Harris. “Zeg: ‘Dit is hoe ik mij erover voel, het kan zijn dat jij je niet zo voelt.’” Maar er is uiteraard ook een limiet. Verspil je liefde niet aan iemand die het niet waard is of gewoon om iemand in bed te krijgen, zeg het alleen als je het ook echt meent.