“Ik heb geen zin in seks, ben ik wel normaal?”

08 februari 2019

Bron: Goed Gevoel 0 Seks & Relaties Het vrouwelijke libido, het blijft een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt. Niet zo gek, de ene helft van de wereldbevolking heeft het, de andere helft wordt er in de slaapkamer regelmatig mee geconfronteerd. Geen wonder dat er heel wat misverstanden over bestaan. Zoals het feit dat je altijd spontaan zin moet krijgen. “Onzin”, aldus professor Emily Nagoski, schrijfster van het boek ‘Kom als jezelf’.

Het probleem is dat seks zich niet alleen beperkt tot de slaapkamer. Professor Nagoski: “Seks heeft altijd een context. Alledaagse problemen en stress spelen een grote rol als het gaat om opwinding. We hebben allemaal een seksueel gaspedaal en een seksuele rem. Het seksueel gaspedaal reageert op seksuele prikkels, waardoor we opgewonden worden. De seksuele rem zorgt er echter voor dat we reageren op ‘potentiële gevaren’: alles wat een goede reden is om even niet opgewonden te raken. Dat kan van alles zijn: soa’s, ongewenste zwangerschap maar ook relatieproblemen of je sociale reputatie. Onderschat ook de context en onze emotionele stemming niet. Bijvoorbeeld: als je partner je kietelt wanneer je toch al opgewonden bent, kan dat leuk zijn. Maar als hij je kietelt wanneer je boos bent, is het alleen maar irritant. Dezelfde sensatie, andere context, en daarom ook een andere perceptie.”

Hoe en op welke prikkels we reageren, verschilt van mens tot mens volgens Nagoski. “Het standaardverhaal over seksuele lust is dat het er ineens gewoon is. Je zit te lunchen of je loopt over straat, je ziet misschien een sexy persoon of je hebt een sexy gedachte, en póef, je denkt: ik heb wel zin in seks! Zo werkt het voor zo’n 75% van de mannen en slechts 15% van de vrouwen. Een vrouw kan volkomen normaal en gezond zijn, en nooit spontaan zin hebben in seks. In plaats daarvan is het mogelijk dat haar lust ‘responsief’ is, hetgeen wil zeggen dat ze pas zin krijgt nádat er al sexy dingen in gang zijn gezet. En ja, dat is normaal. Het lichaam heeft in dit geval gewoon een dwingender reden nodig om zin in seks te krijgen dan ‘hé, dat is een aantrekkelijk persoon’. En maar liefst 30% van de vrouwen heeft dit soort responsief verlangen.”

Wil je de seksuele lust binnen je relatie te vergroten? Dan kunnen de volgende dingen helpen:

1. Geen seks

“Dat houdt in: geen genitaal contact en geen orgasmes gedurende twee weken tot een maand. Lang genoeg om het gevoel te krijgen dat het echt hinderlijk is. Het doel is om de verwachting of de eis weg te nemen dat elk fysiek contact ook tot seks moet leiden.”

2. Wissel initiatiefname af

“Ieder van jullie neemt minstens één keer per week het initiatief. Of om de andere week als dat te veel lijkt. Of drie keer per week als dat te weinig lijkt. Het getal doet er niet zoveel toe, spreek gewoon iets af dat voor jullie allebei haalbaar is. Aangezien je de geen-seks-regel hebt, is waar je het initiatief voor neemt geen seks, maar eerder sensuele aanrakingen. Geen claims, geen verwachtingen, geen druk om te presteren. Enkel aanraking en genot en liefdevol bewustzijn van lichamen.”

“De grootste oplossing heeft eerder te maken met mentaliteit dan gedrag. Dus het gevoel hebben dat er iets mis is met jou (of met je partner) of het gevoel hebben dat je partner vindt dat er iets mis is met jou; stuk voor stuk lustdodend, telkens weer. Door seks even te laten wegvallen uit jullie relatie en volledig aanwezig te zijn, emotioneel en lichamelijk, kan je je partner overladen met genegenheid zonder dat die een aanloop is naar seks. Simpel gezegd is de beste manier om met een verschil in lust om te gaan: wees lief voor elkaar.”

