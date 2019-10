Exclusief voor abonnees “Ik had hem in de val gelokt, maar een man met wie je 28 jaar nooit hebt gepraat, verleid je niet ineens tot een redelijk gesprek” Corine Koole

13 oktober 2019

08u02

Bron: DM 0 Seks & Relaties Als dochter van Chinese immigranten wilde Chan (43) niets anders dan haar ouders gelukkig maken – zeker nadat haar zussen al zo’n teleurstelling voor ze waren. Dus trouwde ze met de eerste de beste Chinees.

‘Mijn ouders waren eerstegeneratie-Chinezen in Nederland. Als mijn moeder iets niet beviel, sloeg ze ons dochters weleens, maar uitleggen wat haar niet beviel, deed ze nooit. De Chinese gemeenschap is gesloten, over gevoelens wordt niet gepraat. Niemand vraagt elkaar hulp, geen Chinees die in therapie gaat, maar er is veel geroddel. In ons gezin waren maar twee dingen belangrijk: dat wij ons best deden op school en goed trouwden. Mijn oudste zus liep vroeg van huis weg met een Nederlander, mijn andere zus trouwde met een Tunesiër en toen was de ­laatste hoop op mij gevestigd. Als jongste moest ik ervoor zorgen dat die grote bruiloft met ­gasten uit heel China er toch nog kwam.

