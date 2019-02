‘Ik haat mijn lief zijn vrienden’: experts geven tips Margo Verhasselt

26 februari 2019

12u52

Je weet hoe het tussen jullie gaat. Jullie hebben het ongemakkelijke gesprek gehad. Jullie brachten voldoende tijd met elkaar door. En dan komt het. Je ontmoet de vrienden. Neen, je vindt hen niet leuk. Waarom? Voor verschillende redenen. Maar dat doet er niet toe, de vraag is vooral: hoe los je het op?

Misschien ben jij wat terughoudend en zijn zij complete losbollen, misschien ben jij vegan en gaan zij graag jagen voor het plezier. Misschien hou jij van de Kardashians en doen zij alsof ze niet weten wie Kim is. Wat de reden ook moge zijn: tijd met hen doorbrengen is niet je favoriete bezigheid.

Vertel je dit aan het lief? Dat is niet altijd het beste idee. “Als de vriend in kwestie niet per se iets slechts doet, dan is het niet altijd een goed idee om erover te praten met je partner”, legt Paulette Sherman psycholoog en relatiecoach uit. Probeer je afstand te houden en je niet te veel druk te maken in de persoon waarmee je het moeilijk hebt. “Laat je partner tijd met die persoon doorbrengen wanneer jij zelf ook plannen hebt”, tipt Vanessa Marin, sekstherapeut. “Je moet ook niet al je tijd met elkaar doorbrengen. Doe wat extra moeite als jullie in groep zijn.”

Merkt je partner op dat je vrienden ontloopt? Dan is het wel belangrijk dat je eerlijk bent. “Ga niet liegen en volhouden dat ze zich dingen inbeelden”, meent Marin. “Leg uit wat er scheelt en waarom je afstand houdt.” Zorg ervoor dat je je bij dit gesprek niet vijandig opstelt, het is voor jouw partner ook niet fijn om dit nieuws te vernemen.

Het ergste dat je zowat kan doen? Je partner de keuze laten maken tussen jou en de vriend(en) in kwestie. “Het is echt belangrijk dat je beseft dat de twee een geschiedenis hadden, ook voor jij van de partij was. Het is aan jouw partner om te beslissen met wie hij of zij bevriend is”, legt dr. Sherman uit. Met andere woorden: je kan je partner niet forceren om vrienden te ‘dumpen’.

Probeer daarnaast ook je partner niet te beoordelen op hoe ze zich gedragen als ze bij hun vrienden zijn. “We hebben allemaal vrienden waarbij we ons misschien niet altijd even goed gedragen”, legt Marin uit. Geef je partner het voordeel van de twijfel.