“Ik denk niet dat mannen die vraag krijgen wanneer ze 30 worden”; waarom je nooit aan een vrouw mag vragen wanneer ze aan kinderen begint Margo Verhasselt

27 mei 2019

12u52 0 Seks & Relaties Taylor Swift blaast dit jaar in december 30 kaarsjes uit. Naast een taart, extravagant feest en heel wat cadeautjes krijgt ze er jammer genoeg ook heel wat vooroordelen bij. Zo werd de Amerikaanse zangeres onlangs in een interview gevraagd wanneer ze aan gezinsuitbreiding zal doen, en dat kon ze niet smaken.

Tijdens een interview met het Duitse RTL kreeg Taylor Swift de vraag of ze, nu ze bijna 30 wordt, al nagedacht had over kinderen. Dat viel niet in goede aarde: “Ik denk niet dat mannen die vraag krijgen wanneer ze 30 worden”, antwoordde ze. “Ik ga daar dus ook geen antwoord op geven.”

Swift vertelde wel dat ze heel wat lessen getrokken heeft uit haar twintiger jaren: “Ik hoor anderen vertellen dat wanneer je 30 bent, je niet zoveel stress en angst in je leven hebt als wanneer je 20 bent. En ik kan ook wel delen in de ervaring dat wanneer je 20 bent, je ervaringen wil opdoen, je dingen wil uitproberen en je fouten wil maken. En ik ben vast van plan om ook wanneer ik dertig ben fouten te maken. Maar ik verwacht wel dat we ons beter zullen voelen over wie we zijn. Hoe dichter ik kom, hoe meer dat gebeurt.”

Maar Swift heeft het wel degelijk bij het rechte eind. In principe zou je nooit aan een vrouw mogen vragen wanneer ze aan kinderen gaat beginnen en ook niet of ze al zwanger is. Het is vervelend, irritant, opdringerig en dat allemaal om zo veel verschillende redenen.

Eerst en vooral: het is een extreem persoonlijke vraag die eigenlijk ook nogal seksistisch is. Niemand heeft ooit aan een mannelijke beroemdheid gevraagd wanneer hij van plan is een vrouw zwanger te maken, toch? Dit zijn vragen die alleen vrouwen moeten beantwoorden. Daarnaast ken je ook haar achtergrond niet. Niemand is ervan op de hoogte dat Swift misschien niet zwanger kan raken, en dan is het een erg pijnlijke reminder telkens iemand de vraag stelt. En los daarvan kan het zijn dat ze misschien gewoon geen kinderen wil.

Zeker uit den boze is vragen of een vrouw zwanger is wanneer je daar niet zeker van bent. Redactrice Birte: “Ik vraag nooit aan iemand of ze zwanger is. De reden? Ik kreeg de vraag zélf al enkele keren terwijl het niet zo was, en trust me: dat is een zware domper op de feestvreugde ... en vooral op je zelfvertrouwen. Los daarvan vraag ik trouwens ook nooit aan koppels wanneer ze van plan zijn aan kinderen te beginnen. Zéker niet als ik ze niet goed ken. Je weet immers nooit of iemand het al jaren aan het proberen is en maar niet zwanger geraakt. Vermijd pijnlijke momenten - voor iederéén, ook voor jezelf - en vraag. het. gewoon. niet.”

Wil je geen kinderen en moet je toch nog steeds je keuze verantwoorden? Dan hebben we enkele tips.

Het is niet altijd evident om een goede uitleg te geven waarom het niets voor jou is. Ruziemaken heeft geen zin, ze van jouw mening proberen te overtuigen vaak ook niet. Het belangrijkste is dat je het zelf niet als iets negatiefs gaat voorstellen. Hou dit in je achterhoofd de volgende keer dat de vraag gesteld wordt.

Begin jezelf niet meteen te verdedigen

Het kan moeilijk zijn om niet meteen defensief te worden wanneer iemand je de vraag stelt waarom je geen kinderen wil. Gefronste wenkbrauwen en vijf keer ‘ben je echt zeker?’ horen, kan meteen aanvoelen als een aanval. Maar de bezorgdheid van mensen is vaak niet slecht bedoeld. Neem diep adem en leg uit waarom je niet de noodzaak voelt om aan gezinsuitbreiding te doen.

Daarnaast is het belangrijk dat je onthoudt dat je ook niet per se iemand ervan moet overtuigen waarom je geen kinderen wil. Het is jouw lichaam, jouw relatie en dus jouw regels en wensen. Het is een persoonlijke keuze en je kiest zelf met wie je die deelt. Soms heeft het geen zin om een discussie te hebben met iemand als die persoon toch niet luistert naar wat je te zeggen hebt.

Empathie is niet altijd iets evident

Steeds meer vrouwen en koppels maken de bewuste keuze om kinderloos te blijven. Je bent dus helemaal niet de enige. Maar geen kinderen willen, blijft een beetje een taboe, ook nog in de samenleving van vandaag. Het feit dat collega’s of de buurvrouw wat raar kijken wanneer je het hen vertelt, is dan ook helemaal niet zo ongewoon. Als je beslist om geen kinderen te hebben dan ben je anders en een tikkeltje ongewoon. De reactie van mensen is dan jammer genoeg om kritiek te hebben op die keuzes, want het is nu eenmaal gemakkelijker om kritiek te uiten dan moeite te doen om te begrijpen waarom iets is wat het is.

Weet dat hoe ouder je wordt, hoe minder de vraag zich zal stellen

Een biologische klok wordt verwacht op een bepaald moment te beginnen tikken, maar eveneens ook te stoppen met tikken. Hoe ouder je wordt, hoe minder vervelende vragen je zal krijgen over het moederschap. Mensen zijn vooral erg ongerust over jouw eierstokken wanneer die eigenlijk op volle toeren moeten werken. Als je de 45-50 nadert dan wordt er sowieso minder van uitgegaan dat je nog aan kinderen zal beginnen.

Vraag hen waarom ze wél kinderen willen

Laat iemand je echt niet gerust en blijven de vragen komen? Stel hen dan de vraag waarom zij absoluut niet zonder kinderen kunnen leven of waarom ze echt vinden dat jij er ook moet hebben. Het gevoel dat je ondervraagd wordt, verdwijnt op deze manier en misschien denken ze zo ook wel beter na over wat ze je eigenlijk vragen.

Om af te sluiten kan het ook nog steeds met een iconische Friends quote: no uterus, no opinion.