“Ik blijf zeer geïnteresseerd in de mannen om me heen. Maar wel met dat lijstje in mijn hoofd” Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

10 februari 2019

07u55 0 Seks & Relaties Barbara (53) zou de liefde willen regisseren zoals ze haar eigen zaak runt: niet zwichten voor het eerste het beste. Haar eisenpakket wordt dan ook zwaarder met de jaren, maar dat baart haar geen zorgen. Elke dag je eigen potje kunnen koken, dat heeft ook wel iets.

“Je kunt natuurlijk beweren dat je beter af bent mét liefde dan zonder. Dat liefde het hoogst haalbare is, want kijk maar eens naar alle literatuur en liedjes. Dat je, als je weer alleen bent, maar beter zo snel mogelijk op zoek kunt gaan naar een nieuwe liefde. Maar ik weet het niet.



“Ik ben nu 13 jaar gescheiden en sinds die tijd heb ik twee verhoudingen gehad die geen van beide langer hebben geduurd dan tweeënhalf jaar, en toen ik dit voorjaar ineens werd gediagnosticeerd met borstkanker heb ik eerlijk gezegd geen moment een man naast me gemist. Ik keek de dood in de ogen toen het erop leek dat het was uitgezaaid, maar ik denk eerlijk gezegd dat mijn ziekte een nog grotere klus was geweest als ik toen een man had gehad die van me hield. Niet in de zin van plaatsvervangende pijn, zoals je verdriet kunt hebben om het verdriet dat anderen om jou hebben, maar heel praktisch. Ik viel bijvoorbeeld op de raarste momenten in slaap. Soms gewoon na het werk, ’s avonds op een stoel om dan ­midden in de nacht met mijn ­kleren nog aan wakker te worden. En in mijn eentje hoefde ik me voor niemand te generen.

