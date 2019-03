"Ik ben meer dan mijn onderbroek" Opmerkelijke campagne in Brussel Nele Annemans AVA

01 maart 2019

11u02 0 Seks & Relaties Het Brusselse stadsbestuur lanceert de campagne 'Ik ben meer dan mijn onderbroek' om de objectivering van vrouwen tegen te gaan. Op de posters is een geel of roze slipje te zien, samen met de opschriften 'Sloerie?' of 'Slet?' en de hashtag #ThisIsNotConsent. Die uitspraak raakte in omloop nadat een schuldige in een Ierse verkrachtingszaak werd vrijgesproken omdat het slachtoffer een string droeg en zo handtastelijkheden zou hebben uitgelokt.

Op 6 november vorig jaar werd in Ierland een 27-jarige man onschuldig bevonden aan het verkrachten van een 17-jarig meisje. Een jury van 8 mannen en 4 vrouwen nam die beslissing unaniem omdat ze vonden dat het tienermeisje door haar onderbroekkeuze de indruk wekte alsof ze ermee toestemde. “Je moet kijken naar de manier waarop ze gekleed was. Ze droeg een string met een kanten voorkant”, klonk het in de rechtbank.

Daarop reageerde het hoofd van het Dublin Rape Crisis Centre, Noeline Blackwell, dat ze helaas niet verrast was door het gebruik van het verkrachtingsstereotype waarna de Faceboekgroep Mna na hEireann (Vrouwen van Ierland) meteen de hashtag #ThisIsNotConsent (ofwel: dit is geen toestemming) lanceerde. Die hashtag verspreidde zich razendsnel op sociale media en resulteerde in duizenden tweets van zowel vrouwen als mannen om dergelijke praktijken tegen te gaan. “Het is niet omdat ik een kanten slip draag, dat ik ja zeg”, klonk het.

Om hun posts nog kracht bij te stellen, begonnen vrouwen ook massaal foto’s van hun eigen kanten ondergoed te delen.

In heel het land werden protesten georganiseerd door de feministische groep ROSA. “We protesteren niet alleen tegen dit specifieke geval, maar we willen dat er einde komt aan het beschuldigen van het slachtoffer in de rechtbank”, aldus woordvoerder Fiona Ryan.

En nu lanceert Brussel ook een dergelijke campagne. “Vrouwen worden nog vaak onterecht beoordeeld op basis van hun outfit”, zegt schepen van Gelijke Kansen Mohamed Ouriaghli (PS). En zeker in Brussel zijn ‘saloppe’ of ‘slet’ woorden die vrouwen vaak naar hun hoofd geslingerd krijgen. “98% van de jonge vrouwen die bevraagd werden in regio Brussel zijn ooit al eens slachtoffer geweest van zulk incidenten. Dat gebeurt dus dagelijks”, vertelt Barbara De Witte van de dienst Gelijke Kansen Brussel-Stad aan Bruzz. “Het lijkt dat vrouwen die in de publieke sfeer verschijnen opeens eigendom worden van de man die in de straat rondloopt en denkt dat hij het recht heeft om die woorden naar hun hoofd te slingeren.”

De campagne komt er vlak voor de Week van de Rechten van de Vrouw, die op 6 maart van start gaat. Brussel organiseert dan ook tal van activiteiten om mannen én vrouwen te doen nadenken over hun gedrag ten opzichte van elkaar.

