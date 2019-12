“Ik ben gemakkelijk, jij ook?”: deze openingszinnen werken het best bij mannen Margo Verhasselt

03 december 2019

Wanneer mannen een gesprek openen met een openingszin is dat vaak geen schot in de roos. Van "hey poes, gaan we een toereke doen?" tot "mag ik een foto van je nemen zodat de Kerstman weet wat ik wil voor kerst." Vaak weten heren niet meteen hoe ze iemand moeten aanspreken. Maar hoe zit het met de dames? Maken zij ook gebruik van gladde zinnetjes en komen die beter over?

Nieuw onderzoek dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Personality and Individual Differences ging over deze vragen en goot ze in een online experiment. Een team van psychologen onder leiding van Maryanne Fisher van de universiteit van Saint Mary in Halifax, Canada, testte uit welke drie soorten openingszinnen het best scoorden bij mannen: direct, onbezonnen en voorzichtig. Wat bleek? Met een directe aanpak hadden dames het meeste succes.

“De eerste communicatie die plaatsvindt tussen potentiële romantische partners is van cruciaal belang om te bepalen of een interactie en de daaropvolgende relatie doorgaat of niet”, meent Fisher. “We bekeken welke openingszinnen die vrouwen gebruiken bij mannen het meest effectief zijn. Ons onderzoek toont aan dat een directe aanpak verkozen wordt.”

Het team van Fisher verzamelde 130 heteroseksuele mannen voor de studie. Tijdens het onderzoek moesten de deelnemers 12 foto’s van vrouwen bekijken met daarnaast een openingszin. Bij iedere foto werd gevraagd hoe aantrekkelijk de mannen de dames vonden, hoe goed de openingszin werkte en of de mannen vermoeden dat de dames vaak relaties hadden.

De openingszinnen werden dus verdeeld.

- De directe: ‘Wil je eens iets gaan drinken samen?’, ‘Je hebt erg mooie ogen.’, ‘Mag ik je nummer?’.

- Onbezonnen: ‘Zullen we blijven praten of gewoon flirten vanop een afstandje?’, ‘ik zie je hier wel vaker, je moet echt een goede klant zijn!’, ‘Ik ben gemakkelijk, jij ook?’.

- Voorzichtig: ‘Kan je me een goed drankje aanraden?’, ‘Waar heb je die tatoeage laten zetten, deed dat pijn?’, en ‘hallo’.

De onderzoekers analyseerden vervolgens hoe goed de openingszinnen scoorden. De directe deden het het best, de onbezonnen behaalden een tweede plaats en de voorzichtige stranden op drie. Daarnaast ontdekten de onderzoekers dat de aantrekkelijkheid van de vrouw een grotere rol speelde dan de zin die ze gebruikten. Mannen gaven zowat alle openingszinnen van knappe vrouwen een goede score en de resultaten veranderende naar mate de vrouwen minder aantrekkelijk bevonden werden.