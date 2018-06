"Ik ben er even helemaal kapot van geweest, het voelde als liefdesverdriet": Charlotte Leysen schrijft een brief aan haar vakantielief Anke Michiels

25 juni 2018

15u50 0 Seks & Relaties Er was die ene dienster in Zwitserland. Die knappe schipper in Kroatië. Dat mooie meisje op de Franse camping. Die jongen aan het Zilvermeer. Of die schone onbekende op het vliegtuig. 5 BV's schrijven een brief aan hun oud-vakantielief. Vandaag is presentatrice Charlotte Leysen (30) aan de beurt.

Hey Greg,

Ik was zeventien toen ik met mijn ouders, twee broertjes en mijn beste vriendin naar Kroatië reisde voor een ‘flottielje’: een begeleide zeiltocht in groep. Met een tiental zeilboten zouden we dezelfde route afleggen. Op die ene extra zeilboot zat jij: een keimooie, blonde schipper, al heerlijk bruin van de zon. Jij was een van onze begeleiders. Je legde ons ’s morgens uit hoe het zat met de windkracht, in welke haven we ’s avonds zouden aanmeren, en waar de leuke restaurantjes waren. Die week gierden de hormonen door mijn lichaam, telkens als ik je zag.

Ik genoot van de aandacht die je me schonk. We hadden geen echte gesprekken, maar er hing wél een flirty vibe in de lucht. Zo speelde je al eens liedjes op je boot, en dacht ik: is dat nu speciaal voor mij? Of je maakte me nat met een waterpistool, remember? Of je duwde mij en mijn vriendin in het water, in de haven. Al dat plagen was liefde vragen, toch? Zelfs mijn mama had het in de gaten, en vroeg me die week met een knipoog: "Zeg eens, wat is dat allemaal met die Greg?".

Onze heerlijke zeilweek ging veel te snel voorbij, zonder dat er tussen jou en mij verder iets gebeurde. Ik keerde terug naar België en liet thuis mijn fotorolletje ontwikkelen – er waren toen nog geen smartphones. Er was één hele mooie foto bij, van jou en mij. Ik was er zo blij mee dat ik hem prompt in een enveloppe stak. Ik schreef er een lief briefje bij en stuurde het naar de haven waar je wekelijks zou aanmeren.

Twee weken later riep mijn moeder me enthousiast naar beneden: "Charlotte, er is post uit Kroatië!" Je kan niet geloven, Greg, hoe gelukkig ik was. Je had me teruggeschreven! Maar in de enveloppe vond ik geen kaartje van jou.

Wel vond ik deze woorden, van jouw vriendin: ‘Leave me and my boyfriend alone'. Ze had onze foto in tweeën gescheurd en enkel mijn helft terug opgestuurd. Ik wist echt niet dat je een vriendin had – anders had ik die foto nooit opgestuurd. Zij was wellicht dat ene meisje op jouw boot, van wie ik dacht dat ze gewoon een collega was. Maar zij, en niet jij, had mijn brief gevonden en geopend ... En natuurlijk was het voor mij slechts een zomerse verliefdheid, en life goes on. Maar ik ben er toch even helemaal kapot van geweest, moet ik toegeven. Het voelde echt als liefdesverdriet.

Tot vandaag durf ik me de vraag te stellen: wat als jíj die brief geopend had, Greg? Zou je mij dan meegenomen hebben op een van je vele zeiltochten? We zullen het wellicht nooit weten.

Het ga je goed, mijn Kroatische schipper.

Kus,

Charlotte