"I kissed a girl, zong ik. Ik was totaal naïef over wat zich aan het voltrekken was" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

24 juni 2018

08u13 0 Seks & Relaties Een grote blonde kerel vinden en kinderen maken: Leanne (35) had een strak idee over hoe haar toekomst er zou uitzien. Een salsa-avond en de vaststelling dat alle dansende mannen al ingepalmd waren, beslisten daar anders over.

"Toen mijn vriend het uitmaakte, was ik 29 en ­radeloos. Ineens was ik mijn kompas kwijt, ik werd single op een leeftijd waarop iedereen om me heen huizen kocht en kinderen kreeg. Alsof ik langs de kant van de weg werd achtergelaten. Ik ging naar Londen om er te werken. Ik hield niet van die stad, heb er nooit van leren houden, maar op een of andere manier was het bevrijdend om me te ontdoen van de bekende patronen die mijn leven waren gaan beheersen. Alles was nieuw: het ritme van de dag, mijn huis, de straten en mijn collega’s die net als ik allemaal expats waren.

“Op een avond was er een feestje op mijn werk. Ik wilde salsa dansen, maar de meeste mannen waren bezet en naast me stond een vrouw in skinny jeans met lang donker haar. Ze vroeg me ten dans, ik zette mijn glas op tafel en accepteerde. Zij was een van de populairdere collega’s. Mannen vonden haar leuk, maar ik had nog nauwelijks een woord met haar gewisseld. Zodra we begonnen te dansen en ik haar lichaam tegen het mijne voelde, overviel me een sterke seksuele aantrekkingskracht die ik met mijn aangeschoten hoofd vrolijk ­toeschreef aan de aard van deze dans.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN