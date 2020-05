“Hou het klein en maak een gezamenlijke Spotify-lijst”: weddingplanner van Gwyneth Paltrow deelt tips voor een geslaagd virtueel trouwfeest Nele Annemans

19 mei 2020

10u03

Seks & Relaties Je ja-woord geven mag sinds gisteren in het bijzijn van 30 mensen, maar een receptie of feestje achteraf blijft helaas verboden. Gelukkig kan je wel nog een beetje virtueel vieren. "In deze tijden van sociale distancing is het belangrijker dan ooit om verbonden te blijven en te vieren", vertelt eventplanner van luxueuze feestjes Colleen Kennedy Cohen, die onder andere het trouwfeest van de Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow onder handen nam. Zij deelt dan ook graag haar beste tips om er een succesvol virtueel feestje van te maken. Meer tips vind je onze thuisblijfgids

1. Hou het klein

“In tegenstelling tot een feest in real life, is het niet altijd beter om veel mensen uit te nodigen op je virtuele feestje”, vertelt Kennedy Cohen. “Wil je met al je gasten een babbeltje kunnen slaan, en dat op een natuurlijke maar ook georganiseerde manier, dan hou je je gastenlijst het best beperkt.”

“Ongeacht het platform dat je kiest, zorg ervoor dat je gasten op één scherm passen (denk aan de lay-out van een raster). Ik raad aan om niet meer dan vijf mensen, koppels of gezinnen te inviteren zodat er maximaal zes schermpjes te zien zijn”, voegt ze eraan toe.

2. Maak het officieel

“Maak je virtuele feestje net dat tikkeltje echter door een digitale uitnodiging te versturen”, aldus de weddingplanner.

3. Plan je menu

Hou je feestje interactief door iedereen hetzelfde te laten koken. “Je kan out of the box denken en iets nieuws proberen of het gewoon simpel en lekker houden door zelfgemaakte pizza’s of pasta te bereiden”, aldus Kennedy Cohen. “Vergeet daarbij ook zeker de drank niet. Voorzie aangepaste wijnen en/of (non-alcoholische) cocktails bij elke gang en sluit af met een lekker dessert. Wil je de lokale restaurants een hart onder er de riem steken, kijk dan eens rond of je nergens in de buurt gerechten of zelfs een heel menu kan afhalen.”

4. Voltooi de laatste details

“Een paar dagen voor je feestje, stuur je een mail met alle informatie naar je gasten. Stuur de link van jullie videocall, je menu, de ingrediënten die ze nodig hebben en eventueel een gedeelde Spotify-afspeellijst zodat iedereen naar dezelfde muziek kan luisteren tijdens het diner. Helemaal in hetzelfde thema feesten? Stuur je gasten dan een fotootje van hoe jullie je tafel zullen decoreren zodat zij op dezelfde manier aan de slag kunnen gaan én deel dezelfde zoomachtergrond.”

5. Enjoy!